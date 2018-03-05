В Ростове за крупную взятку задержан начальник таможенного поста

В Ростове-на-Дону задержан начальник Краснянского таможенного поста Миллеровской таможни, подозреваемый в получении взятки в особо крупном размере. В отношении таможенника возбуждено уголовное дело. Об этом сообщило Южное следственное управление на транспорте следственного комитета РФ.

По версии правоохранительных органов, он договорился с предпринимателем, поставляющим товары с Украины, о ежемесячной мзде за беспрепятственное прохождение таможенного контроля.

Бизнесмен должен был платить по две тысячи рублей за каждый автомобиль с товаром, пересекающий границу. За полгода сумма составила один миллиона 360 тысяч рублей. Деньги перечислялись на банковскую карту начальника таможенного поста.

Подозреваемый находится под стражей.