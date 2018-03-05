В Нижний Тагил нахлынула рабочая молодежь со всей страны

VI Всероссийский форум рабочей молодежи проходит в Нижнем Тагиле с 3 по 7 марта. На мероприятии собрались 300 молодых людей из 38 регионов России.

Большая образовательная программа для молодежи проходит на площадке "Уралвагонзавода". Как сообщает пресс-служба форума, участники обсуждают проблемы по следующим направлениям: "Наставничество", "Рабочее место", "Профессиональная подготовка и профессиональная ориентация", "Городская среда", "Социальные инициативы" и "Проектное мышление".

- Традиционно на форумных площадках мы собираем молодежь, заинтересованную в своем профессиональном развитии. С этой целью во главе с экспертами мы предлагаем насыщенную образовательную программу, которая позволит получить необходимый опыт, заручиться поддержкой спикеров, разработать перспективные проекты, готовые к реализации у себя в регионах, - говорит замруководителя Федерального агентства по делам молодежи Екатерина Драгунова.

Дискуссии проходят под руководством наставников - представителей промышленных, транспортных и аграрных предприятий, лидеров молодежных профессиональных сообществ, советов молодых специалистов предприятий, участников проектов по формированию и развитию комфортной и безопасной среды проживания.

Подразумевается, что участники приобретут новые компетенции и обменяются опытом, и, вернувшись к работе, смогут организовать молодежное самоуправление и самореализацию в своих трудовых коллективах. Важная задача форума - популяризация рабочих профессий среди молодежи. Итогом работы и обучения на форуме должны стать готовые инициативы, которые ребята предложат к реализации.