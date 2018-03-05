На Урале в неработающей шахте пропали трое мужчин

В Свердловской области спасатели и сотрудники бокситового рудника ищут троих пропавших в шахте мужчин.

"Ориентировочно третьего марта в неэксплуатируемую шахту в Североуральске без разрешения спустились трое мужчин и до настоящего времени не вернулись", - передает пресс-служба регионального управления МЧС.

В администрации городского округа прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. На поиски пропавших брошены 12 горноспасателей, им помогают семь сотрудников предприятия, которому принадлежит рудник.

Участники поисковой операции спустились в шахту, они обследуют горные выработки протяженностью три километра. На месте работает оперативная группа МЧС.