Росгидромет объяснил, что влияет на точность прогнозов погоды

Ответственность за достоверность метеопрогнозов установлена в некоторых странах, но в России сделать это будет сделать сложно, считает руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Максим Яковенко.

"В нашей стране сложно вводить ответственность, потому что мы зависим от первичных данных. А первичные данные передают люди, у которых зарплата минимальная. И никаких финансовых стимулов для подготовки качественных данных у них нет", - сообщил он.

Глава Росгидромета рассказал, что за границей активно переходят на автоматические станции, но в нашей стране их судьба печальна. "У нас срок жизни такой станции без охраны - максимум три дня, на третий день не будет даже заборчика, потому что русским людям в хозяйстве все пригодится", - прокомментировал он.

При этом Максим Яковенко рассказал об опыте ответственности за качество прогнозов, который есть в других странах. "Не на государственном уровне, конечно, в договорах с заказчиками. К примеру, в Великобритании. Если прогноз неточный, то служба получает не 100 процентов оплаты, а 99 процентов", - рассказал он.

Руководитель службы также рассказал, что достоверным считается прогноз, если он оправдывается более чем на 80 процентов, в то время как у Росгидромета есть прогнозы со 100-процентным попаданием, к примеру, аграрные.

Полную версию интервью с Максимом Яковенко читайте в завтрашнем номере "Российской газеты", 6 марта.