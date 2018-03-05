Наши молодые лыжники продолжают брать награды на соревнованиях топ-уровня. Обладатель четырех медалей зимней Олимпиады-2018 Александр Большунов и бронзовый призер Пхенчхана в эстафете Наталья Непряева отличились на этапе Кубка мира в финском Лахти.

В гонке на 15 километров классическим стилем с раздельным стартом Большунов показал второй результат, уступив 9,1 секунды победившему казахстанцу Алексею Полторанину. Третье время у двукратного победителя Игр финна Йиво Нисканена.

Непряева на "десятке" в аналогичном формате тоже взяла "серебро", проиграв сильнейшей в этой гонке финке Кристе Пярмякоски 20,9 секунды, но при этом опередив рекордсменку по числу медалей на Белых олимпиадах неувядаемую 37-летнюю норвежку Марит Бьорген.

- Чувствую себя даже лучше, чем в Южной Корее, - сказала Непряева. - У меня было много энергии, поэтому смогла проявить себя на протяжении всей дистанции.