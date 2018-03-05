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Рубрика: Спорт

Скоростная "классика"

Герои ОИ-2018 отличились на этапе Кубка мира в Лахти
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Столичный выпуск №7510 (47)
Наши молодые лыжники продолжают брать награды на соревнованиях топ-уровня. Обладатель четырех медалей зимней Олимпиады-2018 Александр Большунов и бронзовый призер Пхенчхана в эстафете Наталья Непряева отличились на этапе Кубка мира в финском Лахти.

В гонке на 15 километров классическим стилем с раздельным стартом Большунов показал второй результат, уступив 9,1 секунды победившему казахстанцу Алексею Полторанину. Третье время у двукратного победителя Игр финна Йиво Нисканена.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Непряева на "десятке" в аналогичном формате тоже взяла "серебро", проиграв сильнейшей в этой гонке финке Кристе Пярмякоски 20,9 секунды, но при этом опередив рекордсменку по числу медалей на Белых олимпиадах неувядаемую 37-летнюю норвежку Марит Бьорген.

- Чувствую себя даже лучше, чем в Южной Корее, - сказала Непряева. - У меня было много энергии, поэтому смогла проявить себя на протяжении всей дистанции.

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