Новости

В ООН озвучили сумму расходов на урегулирование кризисов 05:33
Стрельба произошла у торгового центра во Флориде 05:32
Инвесторы дальневосточных ТОР получат однопроцентные кредиты 05:22
Школы Малайзии оборудуют постами полиции 05:03
Сенат Флориды разрешил учителям носить оружие 04:55
Спутники зафиксировали активность на ядерном объекте в КНДР 04:33
Ким Чен Ын заявил о намерении начать "новую историю объединения" Кореи 04:31
В Британии 25 тысяч домов лишились электричества после пожара 04:27
В 2017 году хакеры похитили медсведения более 2 миллионов человек 04:11
Американский сенатор назвал условие снятия санкций с РФ 04:09
Бывший президент Аргентины предстанет перед судом 04:02
В США госслужащим запретили прославлять Трампа 03:45
США будут бороться со сталелитейным производством Китая 03:22
Вашингтон не исключил прямых переговоров с талибами 03:21
Санчес выдвинут кандидатом на пост главы женералитета Каталонии 02:47
При обстреле окрестностей Африна погибли 18 мирных жителей 02:42
Сенатор США Кохран уйдет в отставку из-за проблем со здоровьем 02:40
В Греции стартовали забастовки железнодорожников и таксистов 02:26
Тиллерсон не подтвердил слова Трампа о предложении КНДР начать диалог 02:22
Более 10 тысяч жителей центральной Канады остались без света 02:07
США нашли способ подтолкнуть Канаду и Мексику к сделке по НАФТА 01:59
Меркель не поддержала идею изменить гимн Германии 01:51
ОПЕК и сланцевые производители заинтересованы в диалоге 01:22
Морозы остановили завод Jaguar Land Rover в Великобритании 01:20
В Женеве назван лучший автомобиль Европы 01:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос главе Вольного экономического общества РФ
Задайте вопрос главе Вольного экономического общества РФ
Тихоокеанский флот вооружат "Калибром"
Тихоокеанский флот вооружат "Калибром"
Что не пропустить по ТВ на неделе с 5 по 11 марта
Что не пропустить по ТВ на неделе с 5 по 11 марта
05.03.2018 22:24
Рубрика: Власть

Фабрики фейков

Сенаторы представили доклад о попытках вмешательства в дела России
Текст: Галина Мисливская
Российская газета - Федеральный выпуск №7511 (48)
Зарубежные попытки вмешаться во внутренние дела России происходят непрерывно с момента образования РФ в 1991 году. В обозримом будущем они не прекратятся и даже усилятся. К такому выводу пришли члены Временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ. Открытая часть ежегодного доклада комиссии в понедельник была представлена на обсуждение.

По мнению сенаторов, эти попытки заметно активизировались в 2007 году, а особый размах приобрели с 2014 года, после событий на Украине. "Главным источником попыток противоправного нарушения государственного суверенитета РФ и вмешательства в наши внутренние дела являются власти США, которые открыто провозгласили Россию (наряду с КНР) своим основным глобальным соперником и публично, в т.ч. на законодательном уровне, сформулировали и закрепили задачи по сдерживанию нашей страны", - говорится в докладе.

Песков: У США богатый опыт вмешательства в выборы в других странах

Признавая высокий уровень политической стабильности российского государства и общества, эффективность принятых ранее мер по защите госсуверенитета, комиссия считает, что противоправная антироссийская политика будет продолжена и даже усилена. В оставшееся до дня голосования время, а также в день выборов могут предприниматься грубые провокации, как с использованием кибератак (включая помехи ГАС "Выборы"), так и другими способами. Сенаторы проанализировали текущий информационный фон и сделали ряд прогнозов о том, как будут восприняты российские выборы на Западе.

"США через свои органы госпропаганды навязывают точку зрения, что если явка на выборах президента РФ окажется, по данным нашего ЦИК, выше 45%, то это является приписками, подвозом и искажением реальности, что, мол, без определенных фигурантов явка выше 45% быть не может. Это сейчас вкладывается в головы не только российских граждан, но и за рубежом", - сказал "Интерфаксу" председатель комиссии Андрей Климов. С окончанием избирательной кампании противостояние Москвы и Запада не прекратится. "Думаю, что острота, с которой будут происходить схватки в информационном пространстве, вне всякого сомнения, будет возрастать, и с этим нам всем придется жить в предстоящий период", - сказал на заседании комиссии замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

У западных СМИ и госструктур наработан большой опыт продвижения своей позиции всеми правдами, а особенно - неправдами, заявил глава Комитета СФ по международным делам Константин Косачев. "Западом создаются целые фабрики фейков. Эти профессиональные фейкотворцы охотно предоставят вам "стопроцентные" кадры и "свидетельства очевидцев" чего угодно", - отметил он. Над "фейковыми" новостями можно смеяться, но на самом деле все серьезно, считает парламентарий. "Мы очень часто полагаемся на якобы силу очевидности, однако в эпоху господства виртуальных реальностей за очевидности и факты еще надо побороться", - отметил он.

Западом создаются целые фабрики фейков

И здесь надо действовать - и противодействовать - на перспективу, уверен Косачев. Ведь целевая аудитория внешнего воздействия резко помолодела. "Сегодня это уже не только студенты, но и школьники. Идет борьба за умы поколения 2020-2030 годов. Того самого, которому впервые голосовать в этот период. То есть уже сейчас идет битва за будущие выборы", - считает сенатор.

Поэтому важно шире вовлекать поколение, воспитанное соцсетями и видеороликами, в противостояние внешнему вмешательству. "Нам нужны волонтеры сопротивления внешнему вмешательству. Такие есть, они сами создают соответствующие площадки в сетях, и их нужно поддерживать", - заключил он.

По окончании избирательной кампании будет подготовлен специальный доклад, посвященный попыткам зарубежного вмешательства в выборы президента РФ, он может быть опубликован вскоре после инаугурации вновь избранного главы государства.

Главное сегодня

ЦИК: Швейцарские налоговики сообщили еще об 11 счетах и золоте Грудинина
Москва раскритиковала резолюцию СПЧ ООН по Восточной Гуте
Путин заявил о давлении на желающих сотрудничать с Россией в сфере ВТС
МИД назвал страны, в которых россиянам надо быть осторожнее
Кремль не стал оценивать заявления "Нафтогаза" по "Газпрому"