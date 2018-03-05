Зарубежные попытки вмешаться во внутренние дела России происходят непрерывно с момента образования РФ в 1991 году. В обозримом будущем они не прекратятся и даже усилятся. К такому выводу пришли члены Временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ. Открытая часть ежегодного доклада комиссии в понедельник была представлена на обсуждение.

По мнению сенаторов, эти попытки заметно активизировались в 2007 году, а особый размах приобрели с 2014 года, после событий на Украине. "Главным источником попыток противоправного нарушения государственного суверенитета РФ и вмешательства в наши внутренние дела являются власти США, которые открыто провозгласили Россию (наряду с КНР) своим основным глобальным соперником и публично, в т.ч. на законодательном уровне, сформулировали и закрепили задачи по сдерживанию нашей страны", - говорится в докладе.

Признавая высокий уровень политической стабильности российского государства и общества, эффективность принятых ранее мер по защите госсуверенитета, комиссия считает, что противоправная антироссийская политика будет продолжена и даже усилена. В оставшееся до дня голосования время, а также в день выборов могут предприниматься грубые провокации, как с использованием кибератак (включая помехи ГАС "Выборы"), так и другими способами. Сенаторы проанализировали текущий информационный фон и сделали ряд прогнозов о том, как будут восприняты российские выборы на Западе.

"США через свои органы госпропаганды навязывают точку зрения, что если явка на выборах президента РФ окажется, по данным нашего ЦИК, выше 45%, то это является приписками, подвозом и искажением реальности, что, мол, без определенных фигурантов явка выше 45% быть не может. Это сейчас вкладывается в головы не только российских граждан, но и за рубежом", - сказал "Интерфаксу" председатель комиссии Андрей Климов. С окончанием избирательной кампании противостояние Москвы и Запада не прекратится. "Думаю, что острота, с которой будут происходить схватки в информационном пространстве, вне всякого сомнения, будет возрастать, и с этим нам всем придется жить в предстоящий период", - сказал на заседании комиссии замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

У западных СМИ и госструктур наработан большой опыт продвижения своей позиции всеми правдами, а особенно - неправдами, заявил глава Комитета СФ по международным делам Константин Косачев. "Западом создаются целые фабрики фейков. Эти профессиональные фейкотворцы охотно предоставят вам "стопроцентные" кадры и "свидетельства очевидцев" чего угодно", - отметил он. Над "фейковыми" новостями можно смеяться, но на самом деле все серьезно, считает парламентарий. "Мы очень часто полагаемся на якобы силу очевидности, однако в эпоху господства виртуальных реальностей за очевидности и факты еще надо побороться", - отметил он.

Западом создаются целые фабрики фейков

И здесь надо действовать - и противодействовать - на перспективу, уверен Косачев. Ведь целевая аудитория внешнего воздействия резко помолодела. "Сегодня это уже не только студенты, но и школьники. Идет борьба за умы поколения 2020-2030 годов. Того самого, которому впервые голосовать в этот период. То есть уже сейчас идет битва за будущие выборы", - считает сенатор.

Поэтому важно шире вовлекать поколение, воспитанное соцсетями и видеороликами, в противостояние внешнему вмешательству. "Нам нужны волонтеры сопротивления внешнему вмешательству. Такие есть, они сами создают соответствующие площадки в сетях, и их нужно поддерживать", - заключил он.

По окончании избирательной кампании будет подготовлен специальный доклад, посвященный попыткам зарубежного вмешательства в выборы президента РФ, он может быть опубликован вскоре после инаугурации вновь избранного главы государства.