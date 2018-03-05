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Рубрика: Общество

Ушел во сне

Скончался футболист сборной Италии Давиде Астори
Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Столичный выпуск №7510 (47)
Капитан "Фиорентины" и защитник сборной Италии Давиде Астори скончался на 32-м году жизни. Причиной смерти стала остановка сердца.

Тело Астори было обнаружено в воскресенье в одном из номеров отеля в городе Удине, где "Фиорентина" остановилась за сутки до матча чемпионата Италии с местным "Удинезе".

ФИФА выразила соболезнования в связи со смертью Давиде Астори

- Давиде умер во сне. Мы соболезнуем его родным и призываем всех с уважением отнестись к чувствам семьи покойного, - говорится в сообщении на официальном сайте "фиалок".

Из-за смерти Астори были отменены все семь воскресных встреч 27-го тура итальянского чемпионата, в том числе и дерби "Милан" - "Интер".

Давиде был известен по своим выступлениям за "Кальяри", "Рому" и сборную Италии. В 2012 году защитник мог переехать в Россию, где им интересовался "Спартак". Но сделка сорвалась в последний момент, поскольку президент "Кальяри" запросил у москвичей 15 миллионов евро.

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