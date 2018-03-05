Спецназовцы Росгвардии освободили 31 заложника

В 2017 году военнослужащих Федеральной службы войск национальной гвардии привлекали к проведению 27 тысяч спецопераций. Имеются в виду операции, в которых принимали участие специальные отряды быстрого реагирования.

В ходе таких операций, как рассказал в понедельник журналистам первый замглавы Росгвардии Сергей Меликов, были обезврежены более 160 вооруженных банд.

Кроме того, собровцы освободили 31 заложника и задержали 13 тысяч подозреваемых в совершении преступлений.

За тот же период росгвардейцы совместно с коллегами из других силовых структур изъяли более 2 тысяч единиц огнестрельного оружия и более 600 кг наркотиков.

Напомним, с начала текущего года к полномочиям Росгвардии добавился контроль за частной сыскной деятельностью. Лицензии и удостоверения частные детективы отныне должны получать в территориальных органах Росгвардии.