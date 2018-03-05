На минувших выходных после зимней паузы возобновился чемпионат России среди команд Премьер-лиги.

Ключевой матч 21-го тура, а возможно, и всей весенней части отечественного первенства состоялся накануне в Черкизово, где лидер чемпионата "Локомотив" принимал одного из основных своих преследователей, "Спартак". Победитель в столичном дерби так и не был определен: встреча завершилась безголевой ничьей.

Впрочем, не футбол, показанный командами, стал главной темой для обсуждения, а погодные условия, в которых проходило сие действо. Несмотря на уже четвертый день марта, ничто вчера в Москве не говорило о смене времен года. Скорее наоборот: в ночь с субботы на воскресенье зарядил сильнейший снегопад, не прекращавшийся до матча. В подобных условиях логичнее всего было бы перенести встречу на другое, более подходящее время. И такая возможность вроде как даже обсуждалась. Но было принято решение играть.

- Все решает температура, - пожал плечами наставник "Спартака" Массимо Каррера на пресс-конференции, когда у него спросили, почему "красно-белым" не удалось настоять на переносе матча, как это было на неделе в случае с кубковой игрой против самарских "Крыльев".

- Сегодня не было минус 16, как в Самаре. Это означало, что надо играть, - пояснил итальянец.

Уже с первых минут происходившее в Черкизово выглядело скверно. Оранжевый мяч, который анонсировали организаторы, почему-то оказался желтым и отчаянно сливался с полем. Как выяснилось, снарядов более подходящей цветовой гаммы просто не оказалось в наличии. Плохо различима была и красная разметка: судье постоянно приходилось притормаживать игру, чтобы специальный человек расчищал лопатой разлиновку. Предсказуемо сливались со снегом футболисты "Локомотива", почему-то вышедшие на игру в белой форме.

Оранжевых мячей, подходящих для снежной погоды, на матче "Локомотив" - "Спартак" в наличии не оказалось

Качество непосредственно футбола тоже ощутимо страдало. Игроки поначалу явно старались перестраховываться и не зря. Пока футболисты не разогрелись, едва ли не каждое столкновение или падение влекло за собой появление медицинской бригады. "Обе команды старались играть в футбол, но было тяжело", - развел руками Каррера, общаясь с журналистами. Кстати, на пресс-конференцию итальянец пришел жутко поеживаясь и морща лицо. Было видно, что тренер, даже несмотря на внушительный пуховик, в котором он провел весь матч на бровке, сильно замерз и до сих пор не успел оттаять. Результат игры его тоже явно не согрел. По итогам дерби "Спартак" не сумел приблизиться к "Локомотиву", оставшись на расстоянии тех же восьми очков.

- Нам было принципиально - не дать приблизиться к "Спартаку", - признался рулевой "Локо" Юрий Семин.

А вот "Краснодар", вышедший на второе место, отставание от лидера сократил: оно теперь составляет семь очков.

Тем временем

Международный совет футбольных ассоциаций (ИФАБ), ответственный за изменение правил игры, одобрил использование системы видеопомощи арбитрам (VAR) во время матчей чемпионата мира-2018 в России. Такое решение было принято на ежегодном общем собрании организации под председательством президента ФИФА Джанни Инфантино.

Глава мирового футбола ранее неоднократно заявлял о том, что ЧМ в России станет первым в истории, в котором судьи смогут воспользоваться помощью видеоассистентов. Официально же это было подтверждено именно сейчас, на собрании ИФАБ.

Первым крупным международным турниром, на котором была опробована система VAR, был Кубок конфедераций, который состоялся в России минувшим летом. Эксперимент признали удачным, и уже с этого сезона видеоповторами пользуются в чемпионатах Италии, Германии и Португалии.

Еще одно важное решение ИФАБ - разрешение четвертой замены в дополнительное время. Впервые на крупном турнире подобная практика была применена, как и в случае с видеоповторами, на Кубке конфедераций-2017.

Статистика

"Анжи" - "Рубин" - 1:1

Голы: Лескано, 90+1 - Попов, 36.

ЦСКА - "Урал" - 1:0

Гол: Дзагоев, 59.

"Зенит" - "Амкар" - 0:0

"Краснодар" - "Ростов" - 3:1

Голы: Смолов, 28, 60, пен, Мамаев, 89 - Ионов, 45, пен.

"СКА-Хабаровск" - "Тосно" - 0:1

Гол: Мирзоев, 69.

"Уфа" - "Динамо" - 1:1

Голы: Пауревич, 51 - Марков, 17, пен.

"Арсенал" - "Ахмат" - 1:0

Гол: Чаушич, 90+2.