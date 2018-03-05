Сегодня, 5 марта, в Донбассе вступает в силу очередное перемирие, согласованное Контактной группой по урегулированию ситуации на Украине. Стороны конфликта обязались полностью прекратить огонь с 00:00 по киевскому времени (01:00 по московскому времени), передает ТАСС.

Помимо приверженности бессрочному прекращению огня участники переговоров также подчеркнули важность применения дисциплинарных мер к нарушителям режима тишины, рассказал полпред РФ в Контактной группе Борис Грызлов.

"Подчеркнуто требование к сторонам конфликта не вести наступательных действий и разведывательных операций, обозначен запрет ведения огня как в направлении, так и со стороны населенных пунктов, размещения и применения тяжелого вооружения в населенных пунктах и вблизи них", - уточнил дипломат.

С начала конфликта на востоке Украины это 18-я попытка прекратить огонь на линии соприкосновения сторон. Наиболее успешным стало перемирие 2016 года, когда режим полной тишины просуществовал шесть недель. Однако "хлебное", "школьное" и "новогодние" перемирия в прошлом году особого результата не дали.