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Рубрика: Власть

Дамаск под огнем

Боевики продолжают обстрелы
Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Столичный выпуск №7511 (48)
В Минобороны России прокомментировали заявление официального представителя Белого дома Сары Сандерс о том, что Россия в Восточной Гуте якобы игнорирует положения резолюции Совбеза ООН N 2401. Этот документ требует, чтобы все конфликтующие стороны прекратили столкновения и обеспечили гуманитарную паузу по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии. Однако боевики продолжают обстрелы.

В минобороны напомнили госпоже Сандерс, что, прежде чем выдвигать обвинения против нашей страны, было бы полезным ознакомиться с содержанием самой резолюции. Ее положения, отметили в нашем военном ведомстве, не выполняются именно США, а не Россией. Именно подконтрольные Вашингтону вооруженные группировки с начала года ежедневно атаковали гарнизон сирийских правительственных войск в Харасте (Восточная Гута), пытаясь вопреки астанинским договоренностям изменить границы зоны деэскалации.

Боевики сорвали гуманитарную паузу в Восточной Гуте

"Странным образом, на протяжении месяцев массированных атак боевиков ни одного осуждающего заявления от Вашингтона или европейских партнеров США не было. Стоило только сирийским властям дать отпор проамериканским группировкам - последовали традиционные фальшивые обвинения о якобы "бомбардировках медицинских учреждений" Восточной Гуты и выдуманные подконтрольными пропагандистскими конторами слухи о якобы применении "химоружия". Хотя даже министр обороны США Дж. Мэттис в начале февраля заявил, что у Пентагона нет никаких доказательств применения сирийскими властями химоружия. И при этом Вашингтон не делает ничего, чтобы в рамках резолюции 2401 обуздать подконтрольные бандформирования в Восточной Гуте, от обстрелов которых в Дамаске ежедневно гибнут мирные жители", - заявили в Минобороны России.

Мы не будем объяснять американцам, почему их оценки не соответствуют действительности и где корень проблем

Действующие в пригородах сирийской столицы боевики группировок "Джейш аль-Ислам", "Ахрар аш-Шам" и "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ. - Прим. ред.) прекращать огонь не собираются. Президент Асад заявил, что его войска будут вести в Восточной Гуте операцию против террористов "параллельно с предоставлением возможности для местных жителей покинуть территорию". Судя по всему, именно эти слова Асада в Вашингтоне и Лондоне использовали как повод объявить Дамаск и Москву ответственными за гуманитарную катастрофу в Восточной Гуте и обвинить их в невыполнении резолюции 2401. Вот всяком случае, так преподносится ситуация в заявлении Белого дома, которое последовало за воскресным телефонным разговором президента США Дональда Трампа и премьер-министра Великобритании Терезы Мэй. Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что наша страна продолжит объяснять Вашингтону, почему оценки США по Сирии не соответствуют действительности. "Боевики в Восточной Гуте срывают раз за разом осуществление мероприятий в рамках гуманитарных пауз. Несмотря на это, будут и дальше обвинения американцев в том, что мы "недорабатываем". Но мы будем терпеливо объяснять им, почему их оценки не соответствуют действительности и где мы видим корень проблем", - отметил российский дипломат.

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