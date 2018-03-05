В Минобороны России прокомментировали заявление официального представителя Белого дома Сары Сандерс о том, что Россия в Восточной Гуте якобы игнорирует положения резолюции Совбеза ООН N 2401. Этот документ требует, чтобы все конфликтующие стороны прекратили столкновения и обеспечили гуманитарную паузу по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии. Однако боевики продолжают обстрелы.

В минобороны напомнили госпоже Сандерс, что, прежде чем выдвигать обвинения против нашей страны, было бы полезным ознакомиться с содержанием самой резолюции. Ее положения, отметили в нашем военном ведомстве, не выполняются именно США, а не Россией. Именно подконтрольные Вашингтону вооруженные группировки с начала года ежедневно атаковали гарнизон сирийских правительственных войск в Харасте (Восточная Гута), пытаясь вопреки астанинским договоренностям изменить границы зоны деэскалации.

"Странным образом, на протяжении месяцев массированных атак боевиков ни одного осуждающего заявления от Вашингтона или европейских партнеров США не было. Стоило только сирийским властям дать отпор проамериканским группировкам - последовали традиционные фальшивые обвинения о якобы "бомбардировках медицинских учреждений" Восточной Гуты и выдуманные подконтрольными пропагандистскими конторами слухи о якобы применении "химоружия". Хотя даже министр обороны США Дж. Мэттис в начале февраля заявил, что у Пентагона нет никаких доказательств применения сирийскими властями химоружия. И при этом Вашингтон не делает ничего, чтобы в рамках резолюции 2401 обуздать подконтрольные бандформирования в Восточной Гуте, от обстрелов которых в Дамаске ежедневно гибнут мирные жители", - заявили в Минобороны России.

Мы не будем объяснять американцам, почему их оценки не соответствуют действительности и где корень проблем

Действующие в пригородах сирийской столицы боевики группировок "Джейш аль-Ислам", "Ахрар аш-Шам" и "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ. - Прим. ред.) прекращать огонь не собираются. Президент Асад заявил, что его войска будут вести в Восточной Гуте операцию против террористов "параллельно с предоставлением возможности для местных жителей покинуть территорию". Судя по всему, именно эти слова Асада в Вашингтоне и Лондоне использовали как повод объявить Дамаск и Москву ответственными за гуманитарную катастрофу в Восточной Гуте и обвинить их в невыполнении резолюции 2401. Вот всяком случае, так преподносится ситуация в заявлении Белого дома, которое последовало за воскресным телефонным разговором президента США Дональда Трампа и премьер-министра Великобритании Терезы Мэй. Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что наша страна продолжит объяснять Вашингтону, почему оценки США по Сирии не соответствуют действительности. "Боевики в Восточной Гуте срывают раз за разом осуществление мероприятий в рамках гуманитарных пауз. Несмотря на это, будут и дальше обвинения американцев в том, что мы "недорабатываем". Но мы будем терпеливо объяснять им, почему их оценки не соответствуют действительности и где мы видим корень проблем", - отметил российский дипломат.