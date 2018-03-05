В России начал продаваться смартфон ZTE с мощным аккумулятором

В России стартовали продажи нового смартфона ZTE из "тонкой линейки" с мощным аккумулятором.

Фото: ZTE Mobile Devices

Новинка китайской компании Blade A6 Max обладает 5,5-дюймовым HD экраном, спрятанным под 2,5D стеклом. IPS дисплей отличается яркой и четкой картинкой - что очень понравится игроманам и любителям кино и сериалов.

Работает смартфон на процессоре с четырьмя ядрами Qualcomm Snapdragon 210 и 2 Гб операционной памяти. Внутренний накопитель - 16 Гб, поддержка карт памяти до 128 Гб - для этого есть отдельный слот. Работает смартфон на хорошо себя зарекомендовавшей операционной системе Android 7.1 под оболочкой MiFavor.

Кроме стандартных возможностей связи (4G LTE), Bluetooth 4.1, Wi-Fi, смартфон поддерживает технологии VoLTE (улучшает качество связи и увеличивает скрорость соединение с абонентом) и VoWiFi (дает возможность общаться по телефону в местах с плохой связью).

Возможно, камеры не самые сильные стороны смартфона Blade A6 Max - основная 8 МП, а фронтальная - 2 МП.

Сильной стороной аппарата является мощная батарея емкостью 4000 мАч с технологиями Smart-Power Saving и OTG. Первая дает возможность снижать расход заряда при использовании приложений для большей экономичности и быстродействия. Вторая позволяет "превращать" смартфон в пауэр-банк и заряжать другие гаджеты и приборы. От одной зарядке приумеренном использовании смартфон способен проработать до двух дней.

Несмотря на довольно "большой" аккумулятор, Blade A6 Max имеет толщину 8,3 мм при размерах 152х75,8 мм. А весит аппарат - 161 грамм.

Смартфон уже можно купить по рекомендованной розничной цене в 8990 рублей.