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Рубрика: Культура

В России стартовали съемки спортивной драмы "Один вдох"

Текст: Сусанна Альперина
Эра спортивных драм в российском кинематографе еще не окончена. В прошлом году, на представлении проектов в Фонде кино, режиссер Елена Хазанова с командой вынесли на суд экспертов фильм "Один вдох", в котором рассказывается история жизни самой известной в мире женщины-фридайвера Натальи Молчановой, установившей более 40 мировых рекордов. Тогда же говорилось о том, что на главную роль планируется пригласить Викторию Исакову. Фонд кино решил поддержать проект. И вот уже пришла новость: первые съемочные дни картины прошли в Подмосковье, где снимались сцены подледного погружения.
Фото: Акивис/Wikipedia Чемпионка мира по фридайвингу Наталья Молчанова. Фото: Акивис/Wikipedia
Чемпионка мира по фридайвингу Наталья Молчанова. Фото: Акивис/Wikipedia

Режиссера  Елену Хазанову зрители знают по таким картинам, как "Игра слов: переводчица олигарха", "Синдром Петушки", "Любовницы".  Про Викторию Исакову рассказывать никому ничего не надо - актриса популярна, востребована и задействована в самых громких проектах. Также в фильме снимаются  Владимир Яглыч, Максим Суханов, Артем Ткаченко, Филипп Ершов, Стася Милославская, Сергей Сосновский и другие.

По словам продюсера фильма Ольги Дановой, задача тех, кто работает над картиной, "сделать большое зрелищное кино о сильной женщине и невероятных человеческих способностях". "Один вдох" - первый российский художественный фильм о фридайвинге, основанный на реальных событиях. Вообще же  большую роль в популяризации этого экстремального спорта в свое время  сыграл культовый фильм Люка Бессона "Голубая бездна", который вышел в прокат в 1988 году.

Фото: Скриншот с instagram.com/psykero1477
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Что касается Натальи Молчановой - она самая известная в мире женщина-фридайвер. Ее называли "королевой фридайвинга". Уже через год после начала занятий подводным плаванием (а начала она заниматься в 40 лет)  на одном вдохе она сумела побить первый мировой рекорд. В 47 лет она стала первой в мире женщиной, преодолевшей отметку в 100 метров при погружении на глубину. А в 51 год заставила написать о себе все ведущие мировые издания, установив невероятный рекорд - Наталья задержала дыхание более чем на 9 минут. Недостижимая Молчанова поставила 41 мировой рекорд и завоевала титул чемпионки мира 23 раза.  Кроме того, именно она основала  Федерацию фридайвинга в России.

"Моя героиня - это женщина, которая в определенный этап своей жизни поняла, что обладает большим талантом и, несмотря на возраст, несмотря на мнение окружающих, несмотря на то, что ей пришлось принести большие жертвы, она достигает немыслимых высот в спорте, во фридайвинге. Она не просто погружается в океан, она погружается в себя. Для того, чтобы найти в своей душе силы побеждать. И эта сила есть в каждом из нас. Мне бы хотелось, чтобы зритель, выйдя из кинотеатра, почувствовал в себе эту силу и смог как-то изменить свою жизнь", - рассказывает Виктория Исакова.

Основные подводные съемки картины пройдут на Мальте. Режиссером спецсъемок выступает Жюли Готье - одна из лучших в мире специалистов в этой области. Чемпионка Франции по фридайвингу и подводная охотница, Жюли чувствует себя на глубине, как в своей стихии. Вместе с мужем - Гийомом Нери (известный фридайвер, мировой чемпион и рекордсмен) они уже сделали несколько короткометражек, которые поражают красотой подводного мира.

На съемках также будет присутствовать сын Натальи Молчановой Алексей, который является чемпионом мира и вице-президентом Российской Федерации фридайвинга.

Предполагаемая дата выхода фильма в прокат - ноябрь 2019 года.

О чем фильм

Фото: kinopoisk.ru
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Главная героиня - Марина Гордеева (Виктория Исакова) - проходит сложный  путь от женщины, теряющей веру в себя после тяжелого развода, до чемпионки мира по фридайвингу. После расставания с мужем Марина отправляется на отдых к морю, где случайно знакомится со спасателем Игнатом (Владимир Яглыч), который и открывает ей мир фридайвинга - подводного плавания без использования вспомогательных средств. Однажды нырнув в голубую бездну, Марина уже не может думать ни о чем другом, кроме подводного мира. Она устремляется к этой обретенной мечте, несмотря на возраст, насмешки окружающих, финансовые трудности и - самое главное - собственный страх.  После первой победы на соревнованиях Марина решает полностью изменить свою жизнь и переезжает в Москву, продолжая активно готовиться к чемпионату мира по фридайвингу. Но не все разделяют ее новую увлеченность и стремление к победе - дочь недовольна тем, что мать сконцентрирована на себе, а спортивные чиновники не воспринимают фридайвинг всерьез и относятся к нему, как к прихоти. Получив травму, она снова чуть не теряет веру в себя, но на помощь ей приходит загадочный ученый Вадим Батьяров (Максим Суханов), который заставляет Марину пройти через испытания на грани жизни и смерти, чтобы вновь обрести силу.

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