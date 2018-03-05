В Турции четверо россиян задержаны за провоз запрещенных веществ

Четверых россиян арестовали в аэропорту Стамбула по подозрению в провозе запрещенных веществ. Двое из них остаются под стражей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генеральное консульство РФ в этом турецком городе.

"В 14.00 правоохранительные органы Стамбула задержали четырех россиян, летевших транзитом через местный аэропорт, по подозрению в провозе запрещенных веществ", - цитирует агентство пресс-cекретаря дипмиссии Сергея Лосева.

Он пояснил, что двоих россиян уже отпустили, другие двое остаются под стражей.

Генконсульство, по его словам, находится на связи с гражданами России и турецкой стороной. Других подробностей пока не приводится.