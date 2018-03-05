Встречи с активными и успешными в различных сферах деятельности женщинами стали доброй традицией в Совете Федерации. Накануне Международного женского дня спикер верхней палаты Валентина Матвиенко побеседовала с представительницами 15 регионов, создавшими собственные волонтерские проекты.

Любовь Шабанова из Воронежской области собрала вокруг себя "серебряных волонтеров" старше 70 лет, добрые дела помогают людям преклонного возраста сохранять интерес к жизни и чувствовать себя нужными. Ольга Зубкова организовала в Пермском крае кинофестиваль "Лампа" для показа социально ориентированных короткометражных фильмов, видеороликов и социальной рекламы.

Обращаясь к гостьям, Матвиенко напомнила, что 2018 год объявлен Годом добровольца. "В настоящее время "индустрия" добрых дел в России набирает все большие обороты. Добровольчество из редкого явления превращается в динамичный, социальный тренд", - подчеркнула она. Ярким примером, по ее мнению, стали "Волонтеры Победы", которых уже более 180 тысяч человек.

Законодатели стараются оперативно реагировать на нужды волонтерского движения, отметила глава Совфеда. Недавно был принят закон, закрепивший статус волонтера. В соответствии с ним добровольцы получат право на психологическую помощь, возмещение вреда жизни и здоровью, поддержку в виде страховки, оплаты жилья, проезда, консультационное и методическое обеспечение. При этом Матвиенко подчеркнула, что государственное содействие должно оказываться очень аккуратно. "Нельзя допустить того, чтобы добровольчество стало забюрократизированным или спущенным "сверху", - сказала она.

Потенциал волонтерского движения используется далеко не в полную силу, считает Матвиенко. С одной стороны, необходимо поэтапно устранять барьеры на его пути, а с другой - оно не должно восприниматься управляющими структурами как просто бесплатная рабочая сила.

Особое внимание глава Совфеда уделила роли женщин-волонтеров. "Уже около 7 миллионов российских граждан участвуют в добровольческой деятельности, и значительную часть волонтерских проектов возглавляют женщины", - отметила она. "Большинство из них в таких чувствительных для общества сферах как пропаганда здорового образа жизни, профилактика социального сиротства, помощь больным детям, создание благоприятных условий для людей пожилого возраста, патриотическое воспитание молодежи и других. Некоторые проекты уже получили международное признание", - добавила Матвиенко.

Женская повестка в России развивается достаточно интенсивно, отметила глава Совфеда. Мощным импульсом для ее продвижения стал Евразийский женский форум, инициатором которого выступил Совет Федерации. "Ваш труд формирует "атмосферу общих дел", столь необходимую современной России", - подчеркнула Матвиенко. Встреча в Совфеде завершилась вручением дипломов победителям первого этапа волонтерского марафона Евразийского женского форума.