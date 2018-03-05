Валютные резервы Египта достигли рекордного уровня

Валютные резервы Египта достигли рекордного за последние 30 лет уровня. Речь идет о сумме 42,524 миллиарда долларов.

По данным Центрального банка республики, всего за месяц валютные запасы страны увеличились на 4,4 миллиарда. ТАСС отмечает, что делать соответствующие отчеты финансовое учреждение стало в начале 90-ых годов прошлого столетия.

Добавим, что еще полтора года назад валютные резервы Египта составляли около 19 миллиардов долларов. В конце 2016 года арабская республика и Международный валютный фонд подписали соглашение о предоставлении Каиру кредита на 12 миллиардов долларов.