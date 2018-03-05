Владимир Путин поручил ФСБ обезопасить страну от радикализма

Почти 70 преступлений террористической направленности было предотвращено ФСБ в прошлом году. Об этом заявил президент на заседании расширенной коллегии службы. Россия открыта для взаимодействия со всеми странами, даже если с кем-то есть разногласия по международной повестке: в борьбе с террором нужно быть вместе.

"Жизнь, права и безопасность наших граждан должны быть надежно защищены как от внутренних, так и от внешних угроз, от любых попыток помешать нам в решении задач стратегического развития страны", - подчеркнул глава государства. Здесь огромная ответственность лежит на представителях всех силовых и специальных служб. За последние шесть лет преступлений террористической направленности в России стало меньше. Эта положительная тенденция напрямую связана с усилением превентивной работы по линии антитеррора. "В 2017 году было предотвращено 68 преступлений террористической направленности, в том числе 25 террористических актов", - заявил президент. "Нужно продолжить действовать так же активно, использовать наступательную тактику и стратегию в борьбе с террором, совершенствовать координирующую роль НАК, - поручил он. - Следует получать оперативную упреждающую информацию, ликвидировать финансовые, информационные и другие каналы, используемые террористическими группировками". Важно углублять сотрудничество с зарубежными спецслужбами и развивать возможности Международного банка данных по противодействию террору.

"В борьбе с террором, с другими вызовами цивилизации и международной безопасности Россия всегда была и будет открыта для взаимодействия и совместной работы - и с нашими союзниками, и с теми, кто в такое число не входит: со всеми другими странами, даже если с кем-то из них у нас есть разногласия или противоречия по каким бы то ни было вопросам международной повестки. Убежден, в борьбе с террором мы должны быть вместе", - подчеркнул Путин.

"Так же должна строиться вся система работы по противодействию экстремизму", - поставил задачу глава государства: число подобных преступлений выросло. "Нужно защитить людей, молодых людей, прежде всего от тех, кто пытается заразить общество агрессией и нетерпимостью, ксенофобией и национализмом. Радикализм, какой бы политический, идеологический оттенок он не носил, не принимал, разрушителен по своей сути, и мы обязаны обезопасить страну, будущее людей от этой угрозы", - поручил он.

Президент похвалил ФСБ за сохранение в тайне разработки нового оружия, о котором он объявил во время Послания Федеральному Собранию. "Удалось обеспечить эффективное оперативное, контрразведывательное прикрытие этих масштабных проектов. Хочу поблагодарить вас и всех, кто участвовал в этой ответственной, сложной работе, за этот результат, а эта работа шла и идет в непростых условиях", - сказал он. Путин подчеркнул, что речь идет "о новых технологиях и системах вооружений, призванных защитить Россию, обеспечить стратегический паритет, а значит, и повысить международную безопасность".

Жизнь, права и безопасность наших граждан должны быть надеждно защищены

"Все последние годы, вы это хорошо знаете, фиксируется рост активности зарубежных разведок. Они весьма плотно работают по России, используют самые современные методы", - констатировал глава государства. "Только в течение прошлого года была пресечена деятельность 72 кадровых сотрудников и 397 агентов иностранных спецслужб", - объявил он и призвал и впредь "действовать на этом важнейшем направлении предельно собранно и эффективно, пресекать попытки получить доступ зарубежных разведок к сведениям политического, экономического, технологического и оборонного характера".

Между тем

Президент провел первое в этом году заседание Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества РФ с иностранными государствами. "Россия держит высокую марку", - заявил он. Объем зарубежных поставок вооружения и военной техники растет третий год подряд, в прошлом году превысил 15 млрд долларов. Этот успех особенно ценен из-за жестких, неконкурентных условий. "Не секрет, что на государства, которые хотят сотрудничать с Россией в военно-технической сфере, оказывается беспрецедентное и неприкрытое давление, цель которого не только устранить конкурента на глобальном оружейном рынке, но и подорвать обороноспособность отдельных государств", - заметил Владимир Путин. "Умение эффективно работать даже в условиях политических провокаций и экономических диверсий подчеркивает сильные стороны отечественной системы ВТС", - сказал он. Число партнеров уже превысило 100 государств. При этом Россия никогда не ставила и не будет ставить коммерческую выгоду выше интересов глобальной безопасности.