Владимир Путин поручил обновить российский транспорт

От развития транспортной системы и инфраструктуры зависит конкурентоспособность экономики. Об этом президент РФ Владимир Путин напомнил на Съезде Союза транспортников в Москве.

"Нет сомнений, что развитие транспортной системы, инфраструктуры - одна из наших главных задач на ближайшие 6-10-15 лет, - подчеркнул Владимир Путин. - Это, без всяких сомнений, то, над чем вся страна напряженно должна будет работать в ближайшей перспективе. Потому что именно от этого будет зависеть общая конкурентоспособность нашей экономики".

Глава государства поздравил Союз транспортников с 15-летием и отметил большую роль транспортного комплекса - он обеспечивает пространственную связанность страны.

У России одна из крупнейших транспортных систем мира, в ней представлены все виды сообщения и работают около 6 процентов занятых в экономике. "Значительная часть Послания была посвящена именно вопросам комплексного развития инфраструктуры", - напомнил Путин. Правительству поручено подготовить комплексный план модернизации и расширения транспортной инфраструктуры, подчеркнул он. И нужно ориентироваться на конкурентоспособное отечественное программное обеспечение.

Глава государства отдельно остановился на всех видах транспорта. Почти 70 процентов грузов перевозят по автодорогам. В Послании президент уже говорил, что в ближайшие 6 лет здесь удвоят расходы - будет направлено более 11 триллионов рублей. "Приведем в порядок региональные и местные трассы", - заверил он. Инвесторы получат системную поддержку. "Запустим новые инструменты финансирования дорожного строительства, такие как инфраструктурная ипотека", - добавил Путин. И нужно задействовать новые технологии и материалы. А также - использовать контракты жизненного цикла, когда подрядчик несет прямую финансовую ответственность за состояние дороги в течение всего срока службы.

"Вместе с обновлением дорожной сети нужно делать более современный и экологичный транспортный парк", - продолжил президент. Но при этом не создавать чрезмерную нагрузку на компании - наоборот, предложить систему стимулов. "Процесс обновления должен быть естественным, гибким и выгодным", - пояснил глава государства и попросил правительство проработать эти вопросы.

"Отечественные автоперевозчики часто говорят о неравных условиях с иностранными компаниями в России, - заметил Путин и еще раз призвал проанализировать ситуацию: - Видимо, до конца все вопросы так и не решены: нужно подготовить изменения и в этой части".

Президент также указал развивать логистику железнодорожного сообщения, повышать скорость движения составов, расшивать узкие места, включая подходы к портам. Тем более, что у страны - уникальная география выходов в мировые акватории. Говоря про пригородное железнодорожное сообщение, он призвал глав регионов предельно ответственно подходить к финансированию: "Одна из ключевых задач - повысить мобильность населения".

Почти в пять раз вырос объем авиаперевозок по сравнению с 2000-ми, констатировал глава государства и заверил: реконструкция и развитие сети региональных аэропортов продолжатся. "Важно, чтобы развитие аэропортов России происходило вместе с увеличением парка отечественных самолетов, качественных, недорогих, надежных в эксплуатации, включая линейку воздушных судов малой и средней вместимости от 9 до 65 мест", - сказал он. "Специально выделили ресурсы на то, чтобы поддержать возрождение этого авиапарка, специально, целенаправленно, в том числе из резервов", - напомнил Путин.

Президент не забыл и о кадрах. "Правительство, регионы, вся система профессионального образования должна, прежде всего, опираться на запросы профильных предприятий, учитывать их предложения", - указал он.

Перед тем, как выступить на съезде, глава государства по телемосту дал команду на завершение проходки второго Байкальского тоннеля и осмотрел выставку инфраструктурных проектов.