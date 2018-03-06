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Рубрика: В мире

Американский сенатор назвал условие снятия санкций с РФ

Если Россия прекратит "активность" в ряде областей, противоречащую интересам США, с нее, скорее всего, будут сняты санкции. Об этом заявил сенатор от американского штата Аляска Даниэл Салливан.

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
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"Что касается российских санкций, это полностью зависит от российского правительства, - сказал политик на полях энергетической конференции CERAWeek в Хьюстоне. - Если оно прекратит активность в некоторых областях, будь то попытка подорвать демократию в Соединенных Штатах или вмешательство в дела в других странах, как Украина, санкции, скорее всего, будут сняты. Если нет, они продолжат действовать".

При этом Салливан отказался отвечать уточняющий вопрос РИА Новости, помогут ли антироссийские санкции развитию американской энергетики. Сенатор лишь отметил, что Вашингтон должен "поставлять больше энергоносителей, потому что это помогает ослабить деятельность России".

Власти РФ неоднократно заявляли, что не являются стороной конфликта на Украине и субъектом Минских соглашений. Что касается так называемого вмешательства Москвы в американские выборы 2016 года, то в Кремле называют эти обвинения "абсолютно голословными".

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