В Континентальной хоккейной лиге прошли очередные матчи 1/8 финала плей-офф Кубка Гагарина.

Самая интригующая пара Востока "Салават Юлаев" - "Авангард" на данный момент оказывается еще и самой результативной. В двух матчах команды забросили уже 19 шайб. Но если в первой встрече голы распределились примерно поровну (6:4 в пользу "Салавата"), то во второй солировали омичи.

Уже в стартовом периоде "ястребы" организовали задел из двух шайб. Причем сделали они это в течение одной, 15-й минуты. Счет открыл швед Андре Петерссон, а удвоил его Ансель Галимов - 2:0.

Во второй трети соперники устроили натуральную перестрелку. За каких-то восемь минут зрители увидели пять шайб. Сначала Петерссон оформил дубль, но от юлаевцев точным броском ответил Григорий Панин. Еще через мгновение Владимир Ткачев сократил отставание хозяев до минимума - 2:3. Казалось, что "Салават" вот-вот переломит ситуацию. Но нет, уфимцы в этой игре больше не забивали.

А вот омичи еще до конца периода отличились дважды усилиями Петра Хохрякова и Михаила Фисенко - 5:2. После этого наставник уфимцев Эркка Вестерлунд снял вратаря Ивана Налимова, а его место в "рамке" занял Андрей Кареев. Но и ему не удалось остаться "сухим".

В начале третьего периода нервы не выдержали у лидера "Салавата" Линуса Умарка: за удар соперника клюшкой швед был удален до конца встречи. Большинство гости реализовали лишь однажды: хет-трик себе в актив занес Андре Петерссон. А еще чуть позже Семен Кошелев поставил точку в этом матче - 7:2.

Равенство наступило и в еще одной серии Востока. Екатеринбургский "Автомобилист" и магнитогорский "Металлург" выдали очередной упорнейший матч. Накануне чуть сильнее оказались "сталевары" - 3:2, а теперь верх взяли хозяева - 2:1.

К началу второго периода "Автомобилист" был впереди - 2:0. Голами отметились Александр Кучерявенко и Егор Миловзоров. "Магнитка" сумела ответить только попаданием Дениса Платонова. Хотя преимущество гостей в третьем периоде было ощутимым.

В еще одной восточной серии челябинский "Трактор" паритета не допустил, выиграв на своем льду второй матч у нижнекамского "Нефтехимика". Причем сделал это гораздо увереннее, чем днем раньше. Тогда челябинцам потребовался овертайм, а сейчас все вопросы получилось снять в основное время. На голы челябинцев Рихарда Гюнге, Линуса Виделля, Марселя Шолохова и Алексея Кручинина "Нефтехимик" ответил только шайбой Олега Пигановича - 1:4.

Наконец в паре "Ак Барс" - "Амур" казанцы также упрочили свое преимущество. Во втором матче противостояния подопечные Зинэтулы Билялетдиновы не без труда сломили сопротивление хабаровчан - 3:2.

Между тем на Западе состоялись вторые матчи в двух сериях. Питерский СКА повторно принимал у себя череповецкую "Северсталь", а ЦСКА в столичном дерби - "Спартак". Результат обеих встреч стал известен после подписания номера "РГ" в печать.