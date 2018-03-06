Более 10 тысяч жителей центральной Канады остались без света

В Канаде свыше 10 тысяч потребителей остались без света.

На юге центральной провинции Манитоба выпало до 30 сантиметров снега, что почти в два раза больше месячной нормы осадков. Непогода стала причиной массовых обрывов линий электропередачи. Специалисты уже приступили к восстановлению поврежденных участков, но о сроках завершения работ не сообщается.

Обильные осадки также привели к существенному ухудшению ситуации на дорогах. Полиция перекрыла несколько шоссе и небольших сельских дорог. Власти региона попросили жителей переждать непогоду дома и не пользоваться личным автотранспортом, передает ТАСС.