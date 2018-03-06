Бывший президент Аргентины предстанет перед судом

Бывший президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер и чиновники из ее администрации, в том числе экс-глава МИД Эктор Тимерман, предстанут перед судом. Они проходят по делу о взрыве в еврейском культурном центре в Буэнос-Айресе в 1994 году, в котором погибли 85 человек. Дата слушания пока не назначена, передает РИА Новости.

Прокурор Аргентины Альберто Нисман обвинил Киршнер и Тимермана в сговоре с целью "обеспечить безнаказанность" иранцев, которых Аргентина обвиняет в причастности к взрыву. Позднее он был убит.

Федеральный судья Клаудио Бонадио потребовал лишить Киршнер законодательного иммунитета и поместить ее под арест.