Экологические иски против "Северного потока-2" не имеют перспективы

Экологические иски против "Северного потока-2" не имеют серьезной перспективы, однако вопросы, касающиеся строительства газопровода, действительно существуют.

Так министр энергетики, инфраструктуры и цифровых технологий земли Мекленбург - Передняя Померания Кристиан Пегель прокомментировал "Российской газете" новость о том, что Союз защиты природы Германии (Naturschutzbund Deutschland) подал иск в Высший административный суд земли этого региона против разрешения строительства "Северного потока" в территориальных водах, которое выдало горное ведомство города Штральзунд.

"В строительстве "Северного потока-2" есть вопросы о защите экологии, которые можно назвать непростыми. Я думаю, что мы уже через несколько недель узнаем, куда пойдет ситуация, это должен в ближайшее время сказать суд. Но надо сказать, что объем иска - серьезный, более 100 страниц и документ достаточно аргументированный, рассмотрение вопроса может затянуться на годы", - сообщил он "РГ".

"Это возможно", - выразил он свое личное мнение, говоря о гипотетической приостановке строительства газопровода в результате введения обеспечительных мер по иску экологов. И оговорился, что сейчас говорить о перспективах иска нет никакого смысла.

"Сначала нам все-таки нужно вникнуть в суть претензий. У экологов очень большие сомнения относительно экологии проекта, но мы будем обсуждать и знакомить суд с выводами и по "Северному потоку-1", которые показали, что природная среда восстанавливается в течение пары лет", - рассказал он о ближайших планах.