Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дела против двух из четырех крупнейших операторов сотовой связи на российском рынке - "Мегафона" и МТС - о нарушении антимонопольного законодательства. По оценкам ФАС, компании завысили тарифы при поездках по России. "Мегафон" считает, что предложенные им цены соответствуют среднерыночным, а МТС в понедельник вечером после объявления ФАС разослал ряду абонентов сообщение о снижении цен на связь.

Экономически обоснованных причин устанавливать разную стоимость звонка для абонента в домашнем регионе и при его поездке по стране нет, заявил заместитель руководителя ФАС Анатолий Голомолзин. "МТС не только не улучшает, а ухудшает условия потребления услуг связи в поездках по России, - подчеркнул он. - В частности, продолжает распространять требование о дополнительной оплате в размере 15 рублей в сутки за расширение зоны действия пакета за пределами домашнего региона в поездках по России и вводит необоснованно высокую плату за входящие звонки "из дома" на тарифных планах, которые ранее такой платы не предусматривали".

Отменить внутрисетевой роуминг по всей России ФАС потребовала от операторов связи еще в августе прошлого года, однако компании не отреагировали на предписание. В конце декабря антимонопольная служба продлила срок исполнения предписания до 31 января 2018 года для трех операторов - МТС, "Мегафона" и "Вымпелкома" ("Билайн"). К Tele2, который заверял, что уже работает над отменой роуминга, претензий у ФАС нет: еще в конце прошлого года служба признала, что предложенные оператором изменения в тарифах соответствуют требованиям предупреждения. Срок их претворения в жизнь - 31 мая, чего должно хватить на решение технических вопросов. Оценка предложений "Вымпелкома" еще не закончилась - об итогах ФАС пообещала сообщить в ближайшие дни.

Поскольку предупреждения не исполнены "Мегафоном" и МТС, против них регулятор решил возбудить дело, сообщил Анатолий Голомолзин. "По итогам рассмотрения в случае установления нарушения возможна выдача предписания о перечислении в бюджет дохода, полученного в результате нарушения антимонопольного законодательства", - предупредил он. Однако у операторов есть шанс исправиться. Если они выполнят предписание ФАС, пока будет идти разбирательство, то смогут избежать штрафных санкций, допустил Анатолий Голомолзин.

Сообщение о возбуждении дела регулятор опубликовал в понедельник утром, и уже вечером МТС сделал рассылку ряду абонентов о том, что с 14 марта тарифы на внутрисетевую связь в поездках по России будут снижены. Входящие звонки с номеров региона пребывания абонента будут бесплатными, а исходящие на местные номера будут тарифицировать по условиям домашнего тарифа. По идее это устраняет необоснованную разницу в ценах на одни и те же услуги связи, которые абоненты получают дома и в поездках, и не приводит к ухудшению положения абонентов, то есть для некоторых клиентов оператора положение улучшится.

ФАС может изъять в бюджет необоснованно полученный доход операторов от высоких тарифов на связь в роуминге

В "Мегафоне" пока настаивают, что предложенная им стоимость междугороднего звонка соответствует средней цене соединения в домашнем регионе и является среднерыночной для операторов. "Мы готовы предоставить дополнительные данные в ФАС в части обоснования цены междугороднего соединения", - заявили РИА Новости в пресс-службе компании. В МТС решение ФАС не комментировали.