Forbes составил рейтинг богатейших бизнесменов России

Как подсчитало издание, его состояние на сегодняшний момент составляет 112 миллиардов долларов. Увеличить капиталы Безосу помог рост акций Amazon, которые в 2017 году подорожали почти на 60 процентов.
Безос вытеснил на второе место прошлого лидера - одного из создателей компании Microsoft Билла Гейтса. Состояние Гейтса выросло за прошлый год на 4 миллиарда долларов - до 90 миллиардов. На третьем месте Уоррен Баффет - предприниматель и самый крупнейший в мире благотворитель. За год он стал богаче почти на 8,4 миллиарда долларов. Его состояние оценивается в 84 миллиарда.
По итогам 2017 года суммарное состояние 20 богатейших людей планеты составило 1,2 триллиона долларов.
В глобальный список Forbes, который включает в себя 1999 персон, попали и 102 российских бизнесмена. Самым богатым россиянином стал председатель "Группы НЛМК", занимающейся производством стальной продукции, Владимир Лисин, состояние которого оценивается в 19,1 миллиарда долларов. На втором месте - председатель совета директоров "Северстали" Алексей Мордашов с состоянием в 18,7 миллиарда долларов.
Лидер прошлого года Леонид Михельсон переместился на третье место (его состояние 18 миллиардов долларов).