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06.03.2018 17:29
Рубрика: Экономика

Forbes составил рейтинг богатейших бизнесменов России

Текст: Ольга Игнатова
Первое место в ежегодном мировом рейтинге долларовых миллиардеров, составленном Forbes, занял владелец Amazon Джефф Безос.

Как подсчитало издание, его состояние на сегодняшний момент составляет 112 миллиардов долларов. Увеличить капиталы Безосу помог рост акций Amazon, которые в 2017 году подорожали почти на 60 процентов.

Фото: depositphotos.com
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Безос вытеснил на второе место прошлого лидера - одного из создателей компании Microsoft Билла Гейтса. Состояние Гейтса выросло за прошлый год на 4 миллиарда долларов - до 90 миллиардов. На третьем месте Уоррен Баффет - предприниматель и самый крупнейший в мире благотворитель. За год он стал богаче почти на 8,4 миллиарда долларов. Его состояние оценивается в 84 миллиарда.

По итогам 2017 года суммарное состояние 20 богатейших людей планеты составило 1,2 триллиона долларов.

В глобальный список Forbes, который включает в себя 1999 персон, попали и 102 российских бизнесмена. Самым богатым россиянином стал председатель "Группы НЛМК", занимающейся производством стальной продукции, Владимир Лисин, состояние которого оценивается в 19,1 миллиарда долларов. На втором месте - председатель совета директоров "Северстали" Алексей Мордашов с состоянием в 18,7 миллиарда долларов.

Лидер прошлого года Леонид Михельсон переместился на третье место (его состояние 18 миллиардов долларов).

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