ФСБ накрыла крупнейшую банду подпольных оружейников

Сразу в 27 регионах России - от юга страны до Сибири - сотрудники ФСБ провели задержания членов преступной группы, наладившей нелегальное производство боевого оружия. Об этом в понедельник сообщили в Центре общественных связей ФСБ России. Была прекращена деятельность сразу 5 мастерских по изготовлению боеприпасов и модернизации огнестрельного оружия, расположенных в Московской, Новгородской, Челябинской и Ростовской областях. Организатор криминального бизнеса и трое его сообщников были задержаны в Великом Новгороде.

Все задержанные причастны к приобретению, изготовлению, модернизации и сбыту огнестрельного вооружения. При этом особо поражает разнообразие арсенала, найденного у подозреваемых.

Из незаконного оборота изъяты - пулеметы "РПК", "Максим", пистолет-пулемет "Судаева", автоматы "АК-47", "АК-74", карабины и винтовки "Мосина", "Винчестер", "Вепрь", пистолеры "ТТ", "ПМ", "Беретта", "Тангфолио", "Сталкер" и револьверы "Наган". Всего 51 единица огнестрельного оружия. Также обнаружены у злоумышленников основные и комплектующие части к стрелковому вооружению, более 3 кг взрывчатых веществ, средства инициирования взрыва, свыше 5500 патронов различного калибра, 10 приспособлений для бесшумной стрельбы.

Следственными подразделениями ФСБ и МВД России решается вопрос о возбуждении уголовных дел. В настоящее время оперативники выясняют, не были ли причастны задержанные к совершению других преступлений, а также ищут возможных сообщников, которые по какой-то причине не попались силовикам в ходе спецоперации.