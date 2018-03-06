"Газпром" обжаловал решение суда о поставках газа на Украину

"Газпром" уже подал апелляцию на решение арбитражного суда Стокгольма по делу о поставке газа на Украину. Об этом 6 марта заявил журналистам заместитель председателя правления компании Александр Медведев.

По его словам, апелляция по разбирательству о транзите будет подана до конца марта этого года.

"Газпром" вчера также направил в "Нафтогаз Украины" уведомление о начале процедуры расторжения действующих контрактов на поставку и транзит газа, - напомнил Александр Медведев. - Мы действуем точно в соответствии с предусмотренной контрактами процедурой их расторжения". Стокгольмский арбитраж вынес решение по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" об условиях поставок российского газа на Украину в декабре прошлого года.

Суд отклонил многие требования сторон, фактически сведя их к компромиссным решениям, однако оставил в силе требование take-or-pay, как того требовал "Газпром", и снизил объем денежных требований за неотбор топлива "Нафтогазом" в связи с падением украинской экономики.

28 февраля те же арбитры вынесли вердикт по спору сторон об условиях транзита. Требования "Нафтогаза" об увязке тарифа на прокачку с европейским и украинским законодательством суд отклонил, но посчитал, что недозагрузка украинской ГТС - вина "Газпрома" и обязал его выплатить 2,56 миллиарда долларов с учетом перезачета требований. Аргумент российской стороны о снижении спроса в Европе арбитраж не принял.

"Газпром" с этим не согласился и инициировал процедуру расторжения обоих контрактов в суде, но с другим составом арбитров. Таким образом, Стокгольмскому арбитражу предстоит рассмотреть две апелляции от "Газпрома", которые связаны с вердиктами арбитров, и иск о расторжении контрактов. Кроме того, "Нафтогаз" заявил, что намерен отсудить у "Газпрома" еще 20 миллиардов долларов за низкий тариф на транзит, который устанавливается по плавающей ставке, исходя из условий контракта от 2009 года.