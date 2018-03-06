В плей-офф Континентальной хоккейной лиги во вторник состоялись два матча. Встречи "Торпедо" - "Локомотив" и "Сочи" - "Йокерит" завершились уже после подписания этого номера "РГ" в печать. А ранее синхронные победы одержали главные фавориты сезона армейцы из Москвы и Петербурга.

Вывеска ЦСКА - "Спартак", по логике, всегда должна приковывать повышенное внимание публики и гарантировать ажиотаж. Но в нынешних хоккейных реалиях все обстоит несколько иначе. Слишком уж неравны силы команд. "Красно-белые" впервые за несколько лет добрались до плей-офф, и попадание в восьмерку сильнейших для команды Вадима Епанчинцева - уже серьезное достижение. Амбиции ЦСКА простираются куда дальше простого участия в Кубке Гагарина. Московские армейцы по составу и качеству игры видятся чуть ли не единственными реальными конкурентами питерскому СКА в борьбе за титул.

В распоряжении Игоря Никитина и его штаба восемь олимпийских чемпионов и еще полтора десятка высококачественных исполнителей. Ждать, что "Спартак" сможет оказать им серьезное сопротивление, было бы слишком наивно. Вся интрига в этой серии формулируется куда проще - "зацепит" ли красно-белый коллектив хоть один матч, или все закончится уже в четырех поединках.

Прекрасно понимают отсутствие серьезной интриги и болельщики. Первый матч серии собрал в армейском дворце чуть более четырех тысяч зрителей, то есть стадион заполнился на три четверти. Игра закончилась откровенным унижением "Спартака" - 6:0. Так что за следующим матчем живьем наблюдали и того меньше болельщиков - порядка 3500. Тут, правда, нужно сделать скидку и на то, что смотреть хоккей на откровенно устаревшем и некомфортном стадионе ЦСКА - удовольствие на любителя. И домашняя арена "Спартака" в Парке легенд в этом плане привлекательнее в разы. Так что цифры посещаемости в двух следующих матчах серии, без сомнения, будут куда выше. А вот поможет ли поддержка трибун "красно-белым" - большой вопрос.

Обнадежить спартаковцев может только то, что во втором поединке они выглядели уже не так безнадежно. И ранний гол Максима Шалунова оказался в итоге единственным - 1:0 в пользу ЦСКА. При этом Илья Сорокин записал на свой счет второй "сухой" матч подряд, что говорит не только о мастерстве голкипера и обороны армейцев, но и о слабости нападения оппонентов. Сорокин отразил 19 бросков. Для сравнения, его визави Никита Беспалов за то же самое время совершил 40 сейвов.

- В атаке хромала реализация, - констатировал главный тренер "Спартака" Вадим Епанчинцев. Рулевой ЦСКА Игорь Никитин, в свою очередь, посетовал на то, что его команда давала сопернику слишком много шансов, и остался недоволен большим числом удалений.

- Сами себе усложнили жизнь. Большинство не получилось, зато меньшинство отработали. Тяжелый матч. Для нас это тоже хороший урок, - сказал Никитин.

На фоне московской игры с одной-единственной заброшенной шайбой встреча в Петербурге выглядела просто фейерверком. Здесь СКА и череповецкая "Северсталь" радуют зрителей довольно бесшабашным хоккеем, хотя и тут результат, по большому счету, предопределен. Армейцы по всем параметрам сильнее на голову, хотя по первому матчу серии этого было не сказать. Тогда "Северсталь" довела дело до овертайма, где все-таки героически уступила 3:4. Очевидно, такой конфуз со СКА произошел и из-за усталости после Олимпиады, куда ездил весь костяк команды, и из-за определенной недооценки. Сложно ожидать, чтобы победитель регулярного чемпионата выходил на игру с восьмой командой конференции, как на последний бой.

Поняв, что расслабленность даже на этой стадии может стоить дорого, второй матч команда Олега Знарка провела более собранно. Хотя и здесь не обошлось без интриги. "Северсталь" открыла счет, затем пропустила трижды, но к середине встречи успела отыграться. Но затем Барабанов, Гусев, Дацюк и Каблуков поставили все на свои места. СКА победил в матче 7:4 и повел в серии 2:0.

- Мне своих пацанов упрекнуть не в чем. Они сражаются с лучшей командой России на данный момент. Что-то получается, что-то - нет. Готовимся к следующему матчу серии. Будем работать, чтобы выиграть хотя бы один матч в Череповце, - так подытожил выезд в Петербург главный тренер "Северстали" Александр Гулявцев.

Отметим, что следующие матчи обеих серий с участием армейских клубов состоятся уже сегодня - в Череповце и на площадке "Спартака". Также сегодня пройдет четыре поединка в Восточной конференции. "Ак Барс" и "Трактор" ведут в сериях против, соответственно, "Амура" и "Нефтехимика" - 2:0. В противостояниях "Автомобилист" - "Металлург" и "Салават Юлаев" - "Авангард" пока равенство, 1:1.