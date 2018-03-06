Ким Чен Ын заявил о намерении начать "новую историю объединения" Кореи

Северокорейский лидер Ким Чен Ын намерен открыть "новую историю объединения родины". Об этом он заявил на встрече с прибывшей в Пхеньян делегацией спецпосланников президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Лидеру КНДР было передано письмо от южнокорейского президента, он выслушал спецпосланника по поводу замысла главы РК "о проведении встречи на высшем уровне". Ким Чен Ын дал указания соответствующим организациям "немедленно принять меры для этого".

"Высший руководитель также провел глубокий обмен мнениями о вопросах смягчения острой военной напряженности на Корейском полуострове и активизации многостороннего диалога и контакта", - сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство.

Напомним, предложение посетить Пхеньян президенту Мун Чжэ Ину было передано сестрой Ким Чен Ына во время ее визита в составе делегации от Северной Кореи на Олимпиаду в Пхёнчхане.