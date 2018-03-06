Коалиция во главе с США нарушила гуманитарное право в Сирии

В результате авиаударов по школе в районе Аль-Мансур в Ракке - неформальной столицы ДАИШ (запрещена в РФ) в Сирии погибли 150 человек, что является нарушением международного гуманитарного права. Об этом сказано в докладе независимой комиссии по расследованию в Сирии, обнародованному 6 марта.

Речь идет о событиях 20-21 марта 2017 года. Тогда международная коалиция во главе с США нанесла авиаудары по школе Аль-Бидайя в районе Аль-Мансур в Ракке, контролировавшемся ДАИШ. В школе на тот момент находилось порядка 200 человек, 150 из них погибли. Как оказалось, у летчиков коалиции была информация, что в здании укрываются террористы. Однако, по информации, полученной независимой комиссией, никаких боевиков там не было.

Группе наведения огня должно было быть известно, что школа свободна от боевиков, подчеркивают авторы доклада.

"Коалиция не выполнила все необходимые действия, чтобы снизить число потерь", отмечают составители отчета, и призывают ее руководство провести тщательное расследование инцидента в Аль-Мансур, а также других сходных случаев.

Доклад был представлен в Женеве. Он охватывает период с 8 июля 2017 года по 15 января 2018 года. Не имея доступа в Сирию, независимая комиссия вынуждена была подготовить документ на основании 513 интервью со свидетелями войны в Сирии, спутниковых снимков, видеосъемок, медицинских записей.