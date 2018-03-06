Косачев: Американцы "проспали" за фейками возникновение новой России

Вал недостоверной и откровенно лживой информации о России в западных СМИ не только портит отношения США и Европы с Москвой, но и мешает им увидеть реальную Россию, считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Поводом для его публикации в Facebook послужил курьезный случай в Германии. Самая популярная газета ФРГ Bild опубликовала статью о том, что "русские хакеры" якобы пытались повлиять на переговоры по формированию нового правительства Германии. Позже выяснилось, что информация была полностью выдумана сатирическим журналом Titanic.

"Я сейчас не буду вдаваться в детали очередного фейка, легко тиражируемого западными мэйнстримными СМИ без всякой проверки, если он содержит заведомый негатив про Россию, - отметил Косачев. - Однако, мне кажется, примерно с момента использования Родченкова в качестве ключевого информатора по делу о допинге в российском спорте в обмен на предоставление убежища в США, было положено начало новому популярному "бизнесу".

Спрос порождает предложение, напомнил сенатор. "Уже скоро может объявиться целый поток "свидетелей", "очевидцев" и прочих "детей лейтенанта Шмидта", готовых дать "стопроцентно точные показания", например, о том, кто убил Кеннеди", - полагает он.

"Над этим можно было бы посмеяться, если бы, во-первых, это не ухудшало и без того плохие отношения Запада с Россией. И, во-вторых, не формировало искаженный образ нашей страны на основании фейков и сомнительных "свидетельств", - считает сенатор.

Он привел в пример проведенный двумя американскими журналистами в 1920 году анализ освещения событий русской революции и гражданской войны в СМИ США, в первую очередь The New York Times. Они обнаружили систематическое нарушение достоверности информации с целью убедить американских читателей, что коммунисты потерпят поражение в гражданской войне. "В итоге, американское общество оказалось совершенно не подготовленным к появлению Советского Союза. Думаю, американцы и сейчас "проспали" возникновение новой России", - заключил Косачев.