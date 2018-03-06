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06.03.2018 23:08
Рубрика: Власть
Проект: Интернет

Косачев: США скоро начнут обвинять РФ во вмешательстве в выборы шерифов

Текст: Галина Мисливская

Учитывая, как часто и безосновательно в Вашингтоне обвиняют Россию в кибератаках и вмешательствах в избирательные кампании, следует ожидать обвинений в причастности к выборам шерифов или школьных родительских комитетов, считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Таким образом он прокомментировал в Facebook слова директора национальной разведки США Дэниела Коутса, который на слушаниях сенатского комитета по делам вооруженных сил заявил, что Россия "продолжит предпринимать еще более агрессивные кибератаки".

"Вот так: не доказав одни атаки, разведчик с ходу анонсирует другие, "еще более агрессивные". Глава разведки пообещал также вмешательство России в ноябрьские промежуточные выборы 2018 года в Конгресс США, отметил Косачев.

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"Пожалуй, так скоро и до муниципалитетов дойдем – везде можно будет найти руку Москвы", - считает он. При этом сенатор отметил, что предпринимать кибератаки с российской стороны совершенно бессмысленно "в условиях, когда чуть ли не все 17 разведок США следят за нами". Однако раз шеф национальной разведки США пообещал, значит, вмешательство точно будет, считает российский парламентарий.

"Точнее, его обязательно найдут. Что бы Россия ни делала. Ведь за слова и бюджеты надо отвечать", - добавил он. "Так что ждем рапортов о том, как Россия выбирала родительские комитеты и шерифов в США. Кстати, можно запустить слух и о том, что назначение самого главы разведки тоже не обошлось без нашего участия", - заключил Константин Косачев.

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