Видео: Конспирологи перенервничали из-за куска льда в Антарктиде

Обнаруженное в Антарктиде "загадочное" образование, напоминающее банальный кусок льда, не на шутку переполошило околонаучное сообщество в Сети.

Более детально изучить объект можно, используя координаты -54°39'44.62"S и 36°11'42.47"W в Google-картах.

Однако низкое качество изображения не позволяет точно определить, что именно скрыто в снегах Антарктиды. Отсюда и догадки пытливых конспирологов и прочих охотников за сверхъестественным.

Между тем, доктор Ричард Уоллер из британского университета Кила, памятуя о годах работы на Аляске, рассказал зарубежным СМИ, что ничего необычного на картинке не видит. Странный объект - всего лишь рухнувшая часть ледника, которая откололась от основной массы и скатилась по склону. О чем и свидетельствуют характерные следы на снимке.