Форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин блеснул в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Калгари" (4:3).

Россиянин забросил одну шайбу и отметился двумя голевыми передачами. В результате Малкин был признан второй звездой дня в НХЛ.

К слову, Евгений установил клубный рекорд "Пингвинов" по очкам в овертаймах - 27 (12+15). Также нападающий довел количество очков в нынешнем сезоне до 82, впервые за последние шесть лет преодолев отметку в 80 баллов. Ранее Малкин был признан второй звездой февраля в НХЛ.

Во вторник лига объявила о том, что заброшенная капитаном "Вашингтона" Александром Овечкиным шайба в матче с "Торонто" выставлена на аукцион.

Напомним: после мощного броска россиянина от шайбы откололся кусок резины, превратив снаряд в еще более памятный сувенир. Ее стоимость на данный момент составляет 1500 долларов при стартовой цене в 80 долларов.