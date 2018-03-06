Защитник футбольного клуба ЦСКА и сборной России Марио Фернандес прошел медобследование в связи с травмой, полученной им в матче с "Уралом".

Как сообщает официальный сайт армейцев, у игрока выявлено повреждение мышцы задней поверхности правого бедра. Ориентировочные сроки восстановления Фернандеса составят до шести недель.

Марио - второй защитник ЦСКА, выбывший из строя из-за травмы в этом году. Ранее в лазарет угодил Виктор Васин. Но, в отличие от Васина, который пропустит до шести месяцев, Фернандес легко отделался.

Тем не менее Марио не поможет армейцам в нескольких важных встречах в чемпионате России. Также он не примет участия в обоих матчах с "Лионом" в 1/8 финала Лиги Европы.

Кроме того, Фернандес не сыграет в контрольных встречах сборной России с Бразилией (23 марта) в Москве и французами (27 марта) в Санкт-Петербурге.