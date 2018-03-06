Стала известна дата проведения перенесенного матча 1/4 финала Кубка страны между "Крыльями Советов" и столичным "Спартаком". Как сообщает сайт Российского футбольного союза (РФС), встреча состоится в Самаре 4 апреля.

Изначально игра должна была пройти 28 февраля. Но ее отменили из-за непогоды в Самаре: в день матча столбик термометра опустился ниже "минус 18" градусов. И если хозяева готовы были выйти на поле даже в такой мороз, то спартаковцы совершенно справедливо отказались это делать.

Победитель пары "Крылья Советов" - "Спартак" в полуфинале сыграет с клубом из Ленинградской области "Тосно". Ну а за вторую путевку в финал разыграют ярославский "Шинник" и курский "Авангард".

Добавим, что вчера было принято решение перенести матч "Амкара" с тульским "Арсеналом" в Уфу. Причина - несоответствие домашнего стадиона пермяков "Звезды" действующим требованиям.