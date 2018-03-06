Минобороны: В авиакатастрофе в Сирии погибли 27 офицеров

В результате крушения военно-транспортного самолета Ан-26 в Сирии погибли 27 офицеров. Об этом во вторник вечером сообщили в министерстве обороны России.

Один из погибших был в генеральском звании, а именно генерал-майор, уточнили в военном ведомстве.

Кроме того среди погибших пассажиров военного транспортника были военнослужащие контрактники сержантского и рядового состава, а также прапорщики.

В военном ведомстве рассказали, что погодные условия в день авиакатастрофы были сносными и не могли стать причиной крушения самолёта.

В некоторых СМИ стала появляться информация о том, что в момент авиакрушения Ан-26 в сирийской Латакии был очень сильный ветер, который мог повлиять на полет самолёта.

Также в Минобороны отметили, что управлял самолетом очень опытный пилот - летчик первого класса. Налёт экипажа на разбившемся борту был более 3 тысяч часов.

То есть, и версию об ошибке пилотов в министерстве обороны не считают приоритетной.

Ранее в военном ведомстве сообщили, что, по предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность.

Напомним, военно-транспортный самолет Ан-26 во вторник днем потерпел крушение при заходе на посадку на сирийском аэродроме Хмеймим, не дотянув до взлетно-посадочной полосы около 500 метров.

На борту самолета, по последним данным Минобороны РФ, находились 33 пассажира и шесть членов экипажа. Все они являлись военнослужащими Вооруженных сил РФ. Самолет выполнял рейс с авиабазы Квайрес (Алеппо) на базу Хмеймим.