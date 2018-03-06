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06.03.2018 22:08
Рубрика: В мире

На Шри-Ланке введены чрезвычайное положение и комендантский час

Текст: Константин Волков

На Шри-Ланке введены чрезвычайное положение комендантский час, в город Дигана вошли порядка 200 военнослужащих. Об этом 6 марта сообщает шри-ланкийская газета Daily News.

На такие меры пришлось пойти властям, чтобы пресечь столкновения между буддистами и мусульманами, разгоревшиеся в последние недели, после того, как буддисты обвинили мусульман в насильном обращении людей в ислам и в разрушении старинных буддистских памятников. В частности, комендантский час был введен в городе Канди в центральной части острова, где находится святыня – храм Зуба Будды. Беспорядки там вспыхнули после того, как несколько молодых людей из числа мусульман, предположительно под воздействием алкоголя, напали на 41-летнего мужчину.

Позднее конфликт распространился и на близлежащие населенные пункты, в том числе на Дигану, куда пришлось вводить армейское подразделение, чтобы пресечь уличные волнения, вызванные избиением водителя грузовика, который скончался от побоев несколько дней назад. Напавшие на водителя были предположительно мусульманами. В ответ сингальское население сожгло несколько магазинов и перекрыло шоссе горящими покрышками.

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Между тем спикер парламента Шри-Ланки Лакшман Кириелла заявил 6 марта, что буддисты должны извиниться за насилие в отношении мусульман, поскольку обострение было искусственно вызвано подстрекателями. Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе заявил, что пострадавшие получат компенсации. Местные религиозные лидеры, как мусульманские так и буддистские, также призывают людей прекратить беспорядки.

В разжигании розни подозреваются члены радикальной буддистской организации Маха Сокон Балакайя, продвигающей идеи сингальского национализма. Мусульмане составляют порядка 10 процентов жителей островного государства, буддисты - около 75 процентов. Оставшиеся 15 процентов – индуисты.

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