"Нафтогаз" намерен отсудить у "Газпрома" еще 20 миллиардов долларов

"Нафтогаз" намерен доказать в арбитражном суде, что недополучил доход из-за низкой стоимости транзита российского газа через Украину. Об этом в эфире телеканала ICTV заявил коммерческий директор компании Юрий Витренко.

"Стоимость транзита через территорию Украины является заниженной примерно в два раза, - считает он. - Мы попробуем сейчас это доказать. С 2009 года по настоящее время мы недополучили примерно 20 миллиардов долларов".

По итогам двух исков - о поставках газа и о транзите - Стокгольмский арбитраж уже обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" 2,56 миллиарда долларов. Если в случае с контрактом на поставку суд по большей части встал на сторону "Газпрома", то в случае с контрактом на транзит арбитры посчитали, что в недозагрузке газотранспортной системы Украины "Нафтогаз" не виноват. "Газпром" с решением суда не согласился и инициировал расторжение обоих контрактов через суд.