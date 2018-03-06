Найден способ кардинально ускорить старый iPhone

Пользователь YouTube по имени Беннетт Сорбо продемонстрировал, насколько заметно меняется производительность смартфона iPhone 6s, если в нем заменить аккумулятор на новый.

Эксперименту предшествовало появление в iOS функции замедления работы ряда приложений, чтобы снизить пиковые нагрузки на изношенные аккумуляторы. Нововведение вызвало недовольство пользователей, которые заметили, что их iPhone стали работать медленнее.

В ответ Apple решила добавить в iOS возможность отключать замедление, а также предложила пользователям заменить аккумуляторы на новые со скидкой.

Для эксперимента Беннетт Сорбо взял два iPhone 6s - один со старым аккумулятором, а другой с новым. Результаты своего исследования быстродействия он записал на видео. По словам видеоблогера, смартфон со свежей батареей работает заметно быстрее.