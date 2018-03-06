Неизвестные украли 5 миллионов долларов из аэропорта в Бразилии

В Бразилии неизвестные похитили из здания аэропорта пять миллионов долларов.

Инцидент произошел в городе Кампинас в штате Сан-Паулу. Злоумышленники проникли в багажное отделение воздушной гавани и унесли деньги, которые должны были отправить самолетом авиакомпании Lufthansa в швейцарский Цюрих.

Как пишет ТАСС, в аэропорту Кампинаса летевший из бразильского города Гуарульюс авиалайнер сделал посадку для того, чтобы на него поместили дополнительный груз. Полиции пока не удалось задержать воров. Известно, что злоумышленники действовали очень быстро. В здании аэропорта они находились не более шести минут.