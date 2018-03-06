Подготовка к чемпионату мира-2018 по футболу в России вышла на финишную прямую - до его старта осталось меньше ста дней.

Круглую дату отметили во всех 11 городах, которые примут матчи турнира. Были проведены различные акции и представления. С наибольшим размахом торжества прошли в Москве и Санкт-Петербурге. Что и неудивительно, ведь именно в этих городах состоятся полуфиналы и финал.

Во вторник Международная федерация футбола (ФИФА) представила видеоролик, приуроченный к этой дате. В нем снялись звезды прошлых лет, среди которых легендарный аргентинец Диего Марадона и бразилец Роналду.

Отметили звезды эту дату, отчеканив мяч 100 раз. В конце ролика показано, как в Кремле мячом перебрасываются президент РФ Владимир Путин и глава ФИФА Джанни Инфантино.