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Рубрика: Власть

Дорога к росту

Президент назвал одну из главных задач страны
Текст: Кира Латухина
Российская газета - Столичный выпуск №7511 (48)
Президент выступил на Съезде транспортников. "Нет никаких сомнений в том, что развитие транспортной системы, развитие инфраструктуры - одна из наших главных задач на ближайшие шесть, десять и пятнадцать лет, - подчеркнул он. - Это, без всяких сомнений, то, над чем вся страна напряженно должна будет работать в ближайшей перспективе. Потому что именно от этого будет зависеть общая конкурентоспособность нашей экономики".

У России одна из крупнейших транспортных систем мира: представлены все виды сообщения и работают около 6 процентов занятых в экономике. И это одна из наиболее динамичных отраслей. По итогам прошлого года объем грузооборота увеличился на 5,4 процента, пассажирских перевозок - на 8,9 процента.

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"Сбалансированное, уверенное развитие транспорта, улучшение условий труда и обеспечение конкурентоспособности российских перевозчиков - это безусловный приоритет нашей политики, приоритет государства, это задел, основа для роста всей экономики страны", - заявил Владимир Путин. Значительная часть Послания была посвящена вопросам комплексного развития инфраструктуры. Правительству поручено подготовить комплексный план модернизации и расширения всей магистральной инфраструктуры, подчеркнул глава государства.

Президент отдельно остановился на видах транспорта. Почти 70 процентов грузов перевозят по автодорогам. В Послании уже говорилось, что в ближайшие шесть лет будут практически удвоены расходы на автодороги: свыше 11 трлн рублей. "Приведем в порядок региональные и местные трассы", - заверил Путин. Инвесторы получат поддержку. "Запустим новые инструменты финансирования дорожного строительства, такие как инфраструктурная ипотека", - добавил он. Также нужно задействовать новые технологии и материалы. И шире использовать контракты жизненного цикла, когда подрядчик несет прямую финансовую ответственность за состояние дороги в течение всего срока службы.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Нужно делать более современным и экологичным транспортный парк, обозначил глава государства. Но при этом не создавать чрезмерную нагрузку на компании - наоборот, предложить систему стимулов. "Процесс обновления должен быть естественным, гибким и выгодным", - пояснил он и попросил правительство проработать эти вопросы с деловыми кругами. "Отечественные автоперевозчики часто говорят о том, что работают в России в неравных условиях по сравнению с иностранными компаниями, - сказал Путин и еще раз призвал проанализировать: - Видимо, до конца все вопросы так и не решены. Нужно подготовить изменения и в этой части".

Президент также указал развивать логистику железнодорожного сообщения, повышать скорость движения составов, расшивать "узкие места", включая подходы к портам. Тем более что у страны уникальная география выходов в морские акватории. Говоря про пригородное железнодорожное сообщение, Путин призвал глав регионов предельно ответственно подходить к финансированию. Одна из ключевых задач - повысить мобильность населения.

Развитие транспорта - приоритет государства и основа экономики страны

Почти в пять раз вырос объем авиаперевозок по сравнению с началом 2000-х, также констатировал глава государства и заверил: развитие сети региональных аэропортов продолжится. Но важно, чтобы это шло вместе с увеличением парка отечественных самолетов, "качественных, недорогих, надежных".

Перед тем как выступить на съезде, президент по телемосту дал команду на завершение проходки второго Байкальского тоннеля и осмотрел выставку инфраструктурных проектов. Уже в будущем году движение через Байкальский хребет станет двухпутным.

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