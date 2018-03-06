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Рубрика: Общество

Ракета Falcon 9 запустит испанский спутник Hispasat

В США запустят ракету-носитель Falcon 9 с телекоммуникационным спутником Hispasat 30W-6 для Испании. Об этом на своей странице в Twitter написал глава компании SpaceX Илон Маск.

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"Сегодня вечером (во вторник по московскому времени) пятидесятый полет Falcon 9, - цитирует РИА Новости сообщение Маска. - Запускаем (спутник) Hispasat для Испании. Весом в 6 тонн и величиной почти с городской автобус, это будет самый большой геостационарный спутник, который мы когда-либо запускали".

Старт ракеты с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) запланирован на 08:33 по московскому времени. Изначально он должен был состояться в конце февраля, но по техническим причинам его перенесли.

Hispasat 30W-6 будет использоваться для передачи телевизионного сигнала, видеосигналов, а также обеспечения широкополосного доступа в интернет в Северной Америке, Южной Америке, Европе и Северной Африке.

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