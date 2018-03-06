Белгородский имам получил новый срок за вербовку террористов

Бывший белгородский имам Физули Исмаилов, в 2016 году осужденный за хранение оружия, боеприпасов и экстремистской литературы в молельном доме местной религиозной организации мусульман, получил новый приговор.

Как сообщили в управлении ФСБ по Белгородской области, имам, пользуясь своим статусом, во время религиозных проповедей в колонии призывал верующих вступать в бандподполье и участвовать боевых действиях на Северном Кавказе и в Сирии.

Дело рассматривалось в Московском окружном военном суде. Там Исмаилова признали виновным, а также учли, что он уже отбывает наказание в виде трех лет лишения свободы по приговору Октябрьского районного суда Белгорода. Теперь же в целом Исмаилов проведет в заключении 8 лет и 4 месяца: этот срок ему определили путем частичного сложения наказаний. Приговор суда уже вступил в законную силу.

В региональном УФСБ отметили, что в результате расследования не только пресекли вербовку для международной террористической организации, но и перекрыли канал переправки боевиков через российско-украинскую границу.