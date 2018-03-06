Evanescence соединит в Москве готику с классикой, "КняZz" презентует новый альбом во славу панк-рока, бывший отвязный рокер, а ныне знаменитый кинокомпозитор Горан Брегович даст эксклюзивный концерт в Барвихе, а самая кассовая лента и один из самых узнаваемых саундтреков продемонстрируют, как музыка влияет на эмоции, передаваемые фильмом.

Кто играет: Группа Evanescence в сопровождении симфонического оркестра.

Что играет: Готика, ню-метал.

Почему идти: Харизматичная солистка Evanescence Эми Ли с ее "готическим" сексапилом и обволакивающим голосом исполнит в Крокус Сити Холле баллады, в которых жесткость сочетается с женственностью, а светлая печаль с черной меланхолией. На сей раз даме печального образа (живущей, между прочим, в церковном здании XVII века со шпилем и башенками) будет аккомпанировать не только группа, но и симфонический оркестр. Больше красоты, больше харизмы, больше меланхолии, ну и так далее.

Где, когда, сколько: Крокус Сити Холл; 12 марта; 10 000 - 20 000 руб.

Группа"КняZz". Фото: Предоставлено организатором концерта - ИП Гаврилина

Кто играет: Группа "КняZz".

Что играет: Панк-рок.

Почему идти: Когда-то Андрей Князев, второй вокалист и автор текстов "Короля и Шута", выдавал на гора страшные пиратские байки, исповеди вампиров и так далее. Теперь в его песнях фигурируют одиозные исторические персонажи и фольклорные герои, есть даже обращение к библейскому сюжету. И, тем не менее, это панк-рок в чистом виде - как сей термин понимается во всем мире. Добро пожаловать на презентацию нового альбома группы "КняZz" "Узники Долины Снов", и да пребудут с вами также на этой презентации лучшие песни "КиШ".

Где, когда, сколько: ГЛАВCLUB GREEN CONCERT; 7 марта; 1 500 - 6 000 руб.

Горан Брегович. Фото: Предоставлено КЗ "Барвиха Luxury Village"

Кто играет: Горан Брегович и его группа.

Что играет: Балканский рок.

Почему идти: Наполовину серб, наполовину хорват, бывший отвязный рокер, а ныне знаменитый кинокомпозитор Горан Брегович представит совершенно новую программу. Балканское очарование, восхитительная бесшабашность, неподражаемая витальность и эксклюзив для "Барвиха Luxury Village" - зрители могут расположиться в зале за столиками и слушать Брегу в самой непринужденной обстановке.

Где, когда, сколько: Концертный зал "Барвиха Luxury Village"; 8 марта; 7 000 - 20 000 руб.

Шоу "Титаник. Live in Concert". Фото: Предоставлено компанией Ildar Bakeev Entertainment

Кто играет: Симфонический оркестр под управлением Эрнста Ван Тила, исполнители на кельтских инструментов, хор сопрано. Специальный гость Эрик Риглер (волынка).

Что играет: Киношоу "Титаник. Live in Concert".

Почему идти: "Ничего подобного я ранее не переживал в концертном зале, - говорит режиссер "Титаника" Джеймс Кэмерон. - Я чувствовал мощные волны радости, ужаса, страха. Потрясающе!". Самая кассовая лента в истории кинематографа и один из самых узнаваемых оркестровых саундтреков наглядно продемонстрируют, как музыка влияет на эмоции, передаваемые фильмом. Действительно потрясающе!

Где, когда, сколько: Крокус Сити Холл; 13 марта; 2 500 - 8 000 руб.

Миша Майский. Фото: Предоставлено организатором концерта - Московской государственной академической филармонией

Кто играет: Государственный камерный оркестр "Виртуозы Москвы", солисты Миша Майский (виолончель), Саша Майский (скрипка), Лили Майская (фортепиано).

Что играет: В.А. Моцарт - Дивертисмент № 3 для струнных, Л. ван Бетховен - Концерт для скрипки, виолончели и фортепиано с оркестром, П. И. Чайковский - Пьеса из цикла "Времена года" (переложение для камерного оркестра), Вариации на тему рококо для виолончели с оркестром.

Почему идти: Единственный в мире виолончелист, учившийся и у Мстислава Ростроповича, и у Григория Пятигорского, выступит на концерте в честь 70-летия со своими детьми - скрипачом Сашей Майским и пианисткой Лили Майской. К этой информации по большому счету добавить нечего, ибо все, кто когда-либо слышал маэстро, ни за что не упустят возможности повторить этот опыт, а те, кто еще не слышал, не преминут воспользоваться шансом услышать в Москве главного виолончелиста современности.

Где, когда, сколько: Концертный зал им. Чайковского; 8 марта (начало в 23.00); 500 - 2 000 руб.

Теодор Курентзис. Фото: Предоставлено ФГБОУ ВО "Московская государственная консерватория имени П.И.Чайковского"

Кто играет: Симфонический оркестр студентов Московской консерватории (дирижер Теодор Курентзис), солист Айлен Притчин.

Что играет: Программа концерта до сих пор неизвестна, но будь это бессмертная классика или бескомпромиссная "современка" - скучать в любом случае не придется.

Почему идти: Последний год Теодор Курентзис, можно сказать, зачастил в Москву, однако аншлаги по-прежнему сопровождают каждый концерт его родного оркестра musicAeterna. На сей раз дирижер-харизматик выступит не со своим идеально вымуштрованным коллективом, но с оркестром студентов Московской консерватории. А это значит, что слушатели получат возможность наблюдать, как скромный студенческий оркестр на глазах обретает витальность и драйв почище некоторых известных филармонических коллективов.

Где, когда, сколько: Большой зал Консерватории; 9 марта; 3 500 - 16 000 руб.

Карин Дейе. Фото: Предоставлено организатором концерта - Московской государственной академической филармонией

Кто играет: Карин Дейе (меццо-сопрано), Доминик Планкад (фортепиано) и Государственный квартет им. Бородина.

Что играет: Г. Форе - Три романса "Розы Исфахана", "Роза", "Негибнущий аромат", Баркарола № 1 для фортепиано, Три романса "Лунный свет", "Мандолина", "Пробуждение", П. И. Чайковский - Струнный квартет № 1, Э. Шоссон - "Непрерывная песня", Г. Форе - "Добрая песня" - три части из вокального цикла.

Почему идти: Московские операманы обратили внимание на меццо-сопрано Карин Дейе еще в 2012-м, когда певица отлично спела в "Деве озера" Россини. Последующие сольные программы лишь укрепили репутацию незаурядной вокалистки, уверенно чувствующей себя как в барочном, так и в романтическом репертуаре. Нынешняя камерная программа в ансамбле с пианистом Домиником Планкадом и квартетом Бородина обещает истинно французский шарм и изысканный вокал - в равной степени.

Где, когда, сколько: Концертный зал им. Чайковского; 9 марта; 700 - 5 000 руб.