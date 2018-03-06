Хакера в Костроме осудили за взлом спецсвязи

В Костроме осудили программиста, который получил доступ к служебной и частной переписке сотрудников управления специальной связи по Костромской области, сообщает региональное УМВД.

Сотрудники МВД и ФСБ в Костромской области поймали компьютерного специалиста, который нелегально получил доступ к адресам и паролям доступа от электронных почтовых ящиков руководства и сотрудников ведомства.

В поле зрения правоохранительных органов 28-летний костромич попал в 2016 году. Работая в управлении специальной связи по Костромской области, которое занимается доставкой секретных и ценных отправлений, оружия и опасных грузов, мужчина получил доступ к электронным почтовым ящикам коллег. После увольнения программист продолжил пользоваться имеющимися сведениями, систематически просматривая переписку бывшего руководства с предприятиями и частными лицами.

- В результате злоумышленнику стала известна информация, составляющая коммерческую тайну: графики перевозки секретной документации, денег, ювелирных изделий и драгоценных камней, - сообщили в полиции.

По мнению силовиков, утечка таких сведений могла создать угрозу безопасности жизни и здоровья сотрудников предприятия, а также нанести материальный ущерб получателям и отправителям грузов.

Воспользоваться полученной информацией хакеру помешали оперативники. Против него возбудили дела по двум статьям Уголовного кодекса: "Неправомерный доступ к компьютерной информации" и "Разглашение коммерческой тайны".

Во время следствия и суда подозреваемый не признавал своей вины и неоднократно менял показания.

Суд признал его виновным и приговорил к штрафу в 100 тысяч рублей. Однако мужчина с обвинительным приговором не согласился и обжаловал его в областном суде.

- Шестого марта Костромской областной суд в апелляционном порядке признал подсудимого виновным в совершении преступлений, обеспечив неотвратимость наказания за совершенный проступок, и оставил ранее оглашенный приговор без изменений, - рассказали в УМВД.