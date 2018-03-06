Новости

В ООН озвучили сумму расходов на урегулирование кризисов 05:33
Стрельба произошла у торгового центра во Флориде 05:32
Инвесторы дальневосточных ТОР получат однопроцентные кредиты 05:22
Школы Малайзии оборудуют постами полиции 05:03
Сенат Флориды разрешил учителям носить оружие 04:55
Спутники зафиксировали активность на ядерном объекте в КНДР 04:33
Ким Чен Ын заявил о намерении начать "новую историю объединения" Кореи 04:31
В Британии 25 тысяч домов лишились электричества после пожара 04:27
В 2017 году хакеры похитили медсведения более 2 миллионов человек 04:11
Американский сенатор назвал условие снятия санкций с РФ 04:09
Бывший президент Аргентины предстанет перед судом 04:02
В США госслужащим запретили прославлять Трампа 03:45
США будут бороться со сталелитейным производством Китая 03:22
Вашингтон не исключил прямых переговоров с талибами 03:21
Санчес выдвинут кандидатом на пост главы женералитета Каталонии 02:47
При обстреле окрестностей Африна погибли 18 мирных жителей 02:42
Сенатор США Кохран уйдет в отставку из-за проблем со здоровьем 02:40
В Греции стартовали забастовки железнодорожников и таксистов 02:26
Тиллерсон не подтвердил слова Трампа о предложении КНДР начать диалог 02:22
Более 10 тысяч жителей центральной Канады остались без света 02:07
США нашли способ подтолкнуть Канаду и Мексику к сделке по НАФТА 01:59
Меркель не поддержала идею изменить гимн Германии 01:51
ОПЕК и сланцевые производители заинтересованы в диалоге 01:22
Морозы остановили завод Jaguar Land Rover в Великобритании 01:20
В Женеве назван лучший автомобиль Европы 01:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос главе Вольного экономического общества РФ
Задайте вопрос главе Вольного экономического общества РФ
Тихоокеанский флот вооружат "Калибром"
Тихоокеанский флот вооружат "Калибром"
Что не пропустить по ТВ на неделе с 5 по 11 марта
Что не пропустить по ТВ на неделе с 5 по 11 марта
06.03.2018 00:20
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Гуляем по Москве с гидами и бесплатно

Текст: Сергей Жуков
Российская газета - Столичный выпуск №7511 (48)
Где москвичи покупали продукты два-три столетия назад? Как отмечали Масленицу и Пасху? Ответы на эти вопросы горожане найдут на бесплатных пешеходных экскурсиях. Они пройдут для всех желающих на улицах столицы с 9 по 17 марта.

По словам организаторов, запланировано девять экскурсий на 9, 10, 13, 15, 16 и 17 марта. Все посвящены истории московских ярмарок и фестивалей. Продолжительность каждой прогулки - от полутора до двух часов. Роли проводников в прошлое на себя возьмут гиды проекта "Гуляем по Москве". Всего ими подготовлено четыре маршрута. Первый - Большая Пироговская улица и проезд Девичьего Поля. Пять столетий назад на Масленицу и Пасху там устраивались едва ли не самые масштабные гуляния в городе. Улицы меняли формат и превращались в одну большую ярмарку, где собирались ремесленники из соседних городов и деревень. Торговали чаем, сладостями, пушниной, тканями и редкими товарами. Здесь же ставили кукольные спектакли, выступали музыканты и зарубежные артисты. Второй пункт "экскурсионно-ярмарочной" программы - Новинский бульвар. В XIX веке по праздникам здесь устанавливали карусели и качели, а в деревянных павильонах продавали драгоценные украшения, фарфоровые изделия и другие редкие вещи.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
Сергей Кузнецов рассказал, что изменилось в застройке Москвы

Вспомнить народные гуляния XVIII-XIX веков экскурсоводы предлагают на Гоголевском бульваре. По словам историков, это место пользовалось большой популярностью у аристократов и зажиточных москвичей. Ярмарочных рядов с ширпотребом тут не было, впрочем, как и по праздникам - балаганов с народными забавами. Тем не менее бульвар жил. Каждые выходные играл духовой оркестр, а павильоны "ломились" от обилия выпечки, пастилы и других сладостей. Особым спросом у богатых горожан пользовался вяземский пряник из ореховой муки и меда.

Финальный маршрут пройдет от Покровского до Яузского бульваров, которые имели отношение к чаевым магнатам Российской империи. Здесь жили династии Высоцких, Перловых и Филипповых. Участникам экскурсии покажут их особняки и расскажут, зачем на Масленицу накрывали огромный стол длиной в Яузский бульвар.

Чтобы присоединиться к бесплатной экскурсии, нужно зарегистрироваться на сайте проекта "Гуляем по Москве" - moscowwalking.ru. Здесь же можно узнать расписание "торговых" прогулок.

Главное сегодня

ЦИК: Швейцарские налоговики сообщили еще об 11 счетах и золоте Грудинина
Москва раскритиковала резолюцию СПЧ ООН по Восточной Гуте
Путин заявил о давлении на желающих сотрудничать с Россией в сфере ВТС
МИД назвал страны, в которых россиянам надо быть осторожнее
Кремль не стал оценивать заявления "Нафтогаза" по "Газпрому"