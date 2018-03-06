Где москвичи покупали продукты два-три столетия назад? Как отмечали Масленицу и Пасху? Ответы на эти вопросы горожане найдут на бесплатных пешеходных экскурсиях. Они пройдут для всех желающих на улицах столицы с 9 по 17 марта.

По словам организаторов, запланировано девять экскурсий на 9, 10, 13, 15, 16 и 17 марта. Все посвящены истории московских ярмарок и фестивалей. Продолжительность каждой прогулки - от полутора до двух часов. Роли проводников в прошлое на себя возьмут гиды проекта "Гуляем по Москве". Всего ими подготовлено четыре маршрута. Первый - Большая Пироговская улица и проезд Девичьего Поля. Пять столетий назад на Масленицу и Пасху там устраивались едва ли не самые масштабные гуляния в городе. Улицы меняли формат и превращались в одну большую ярмарку, где собирались ремесленники из соседних городов и деревень. Торговали чаем, сладостями, пушниной, тканями и редкими товарами. Здесь же ставили кукольные спектакли, выступали музыканты и зарубежные артисты. Второй пункт "экскурсионно-ярмарочной" программы - Новинский бульвар. В XIX веке по праздникам здесь устанавливали карусели и качели, а в деревянных павильонах продавали драгоценные украшения, фарфоровые изделия и другие редкие вещи.

Вспомнить народные гуляния XVIII-XIX веков экскурсоводы предлагают на Гоголевском бульваре. По словам историков, это место пользовалось большой популярностью у аристократов и зажиточных москвичей. Ярмарочных рядов с ширпотребом тут не было, впрочем, как и по праздникам - балаганов с народными забавами. Тем не менее бульвар жил. Каждые выходные играл духовой оркестр, а павильоны "ломились" от обилия выпечки, пастилы и других сладостей. Особым спросом у богатых горожан пользовался вяземский пряник из ореховой муки и меда.

Финальный маршрут пройдет от Покровского до Яузского бульваров, которые имели отношение к чаевым магнатам Российской империи. Здесь жили династии Высоцких, Перловых и Филипповых. Участникам экскурсии покажут их особняки и расскажут, зачем на Масленицу накрывали огромный стол длиной в Яузский бульвар.

Чтобы присоединиться к бесплатной экскурсии, нужно зарегистрироваться на сайте проекта "Гуляем по Москве" - moscowwalking.ru. Здесь же можно узнать расписание "торговых" прогулок.