Руководство РЖД заявило о возможном переносе терминала аэроэкспресса до Шереметьево с Белорусского вокзала на Савеловский. А как к этой идее относятся пассажиры?

Борис Голиков, бизнесмен, основатель компании московского каршеринга:

- Лично я откажусь ездить на аэроэкспрессе, если он переедет на Савеловский. Время в пути до аэропорта будет больше, так как обещают сделать несколько новых остановок. Да и транспортная доступность Савеловского вокзала хуже ввиду его удаленности от большинства бизнес-центров.

Алексей Кортнев, музыкант, актер театра и кино:

- Думаю, что РЖД виднее. На Савеловском вокзале сейчас образуется более мощный пересадочный узел, а Белорусский вокзал и площадь перед ним перегружены. У Савеловского гораздо спокойнее. Поэтому направить туда пассажиропоток в Шереметьево вполне разумное решение.

Алексей Некрасов, телеведущий:

- Белорусский вокзал для меня удобнее, он стоит на моей ветке метро. К Савеловскому вокзалу придется ехать с пересадкой. Плохо и то, что ходит аэроэкспресс до Шереметьево вообще без остановок. Лучше бы сделали несколько остановок на периферии Москвы, чтобы людям не надо было для посадки на поезд каждый раз ехать в центр города. Это, кстати, касается и аэроэкспресса, который ходит в Домодедово.

Дарья Королькова, журналист:

- Савеловский вокзал находится не на Кольцевой линии метро, значит, большинству пассажиров придется делать лишние пересадки. Если пересаживаться через станцию "Менделеевская", там эскалатора нет, только лестницы, каково людям с чемоданами? Выход из подземки к вокзалу по переходу тоже через лестницу в два пролета. А на "Белорусской-кольцевой" эскалатор вывозит пассажиров в один уровень с улицей.

Комментарий

Разговоры о переносе аэроэкспресса с Белорусского на Савеловский вокзал идут с прошлого года, когда были запущены двухэтажные поезда до Внуково и Домодедово. Запуск их в Шереметьево был отложен, поскольку такой состав по нормам безопасности не проходит под путепроводом у Белорусского - расстояние от крыши вагона до моста слишком маленькое. Это и стало одним из ключевых факторов, который заставил вернуться к вопросу о переносе аэроэкспрессов в Шереметьево на Савеловский вокзал. Как скоро это может произойти, в РЖД уточнять не стали.

Подготовила Татьяна Шадрина