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06.03.2018 22:43
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Озеро Селигер оказалось рекой

Текст: Элина Труханова (Тверь)
Сотрудники Института географии РАН пришли к выводу, что Селигер и другие Верхневолжские озера раньше были частью речной системы.

Такое неожиданное заявление ученые сделали после зимней экспедиции к истокам Волги, которая проходила с 19 по 28 января в окрестностях города Осташкова. Сотрудники Института географии РАН выехали на Селигер в поисках ответа на вопрос, когда же участок главного водораздела, разделяющий бассейны Балтийского и Каспийского морей и проходящий по Валдайской возвышенности в верховьях Волги, освободился ото льда и присоединился к бассейну Волги.

Чтобы заглянуть в озерное прошлое, участники экспедиции со льда пробурили скважины и получили образцы озерных отложений. Оказалось, что озерное дно заполнено илом двух-трехметровой, а в некоторых случаях и шестиметровой толщины. Верхний темно-серый слой илов - это, объяснили ученые, отложения современной теплой эпохи, то есть последних 11,5 тысячи лет, а нижние более светлые слои, почти не содержащие органики, говорят о том, что они формировались в холоде - в конце последней ледниковой эпохи.

Фото: depositphotos.com
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Но самое интересное открытие ждало под слоями ила: там ученые нашли… крупнозернистые речные пески - отложения быстрого водного потока. Что дало очень веские основания предположить, что в этих местах когда-то протекала река. Потому что, если бы Селигер был остатком огромного приледникового водоема, то под илами оказались бы ледниковые отложения - так называемая морена, то есть обломки горных пород.

По мнению заведующего лабораторией эволюционной географии, доктора географических наук Андрея Панина, о "речном" происхождении Селигера говорит также тот факт, что на узком и извилистом Селижаровском плесе поперечный профиль по поверхности песков получается треугольный, как положено типичной реке: у вогнутого берега реки - глубоко, у выпуклого - мелко. Кроме того, здесь и на других участках проявляются две ступени, похожие на дно русла и пойму реки. В-третьих, в основании илов на бывшей пойме встречаются образования, похожие на погребенные почвы, а в двух случаях встречены слои торфяников.

- После таяния ледника на месте Селигера текла река, видимо, унаследовавшая древнюю, доледниковую речную долину, - полагает Андрей Панин. - Затем по неизвестным причинам течение прекратилось, и долина была затоплена. На изученных участках уровень воды поднялся на пять - восемь метров. Причины этого явления еще предстоит выяснить.

В Институте географии РАН рассказали, что для понимания, как же река превратилась в озеро, теперь необходимо выяснить точный возраст отложений на границе речных песков и озерных илов.

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